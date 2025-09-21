彰化東螺溪戀戀欒樹節登場 2.5億打造「黃金廊道」驚豔亮相

彰化東螺溪「欒樹廣場」整修一年首度曝光，地上鋪滿欒樹掉落的金黃花瓣，彷彿一條「黃金廊道」。（記者陳冠備攝）

2025/09/21 07:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣年度花季盛典「東螺溪戀戀欒樹節」今（21日）登場，為提供民眾優質的賞花環境，彰化縣政府耗資2.5億元精心打造的「東螺溪綠水廊道」也同步亮相。其中備受期待的「欒樹廣場」歷經一年整修首度曝光，地上鋪滿欒樹掉落的金黃花瓣，彷彿一條「黃金廊道」，吸引遊客駐足拍照。

東螺溪沿岸栽種木棉、台灣欒樹與阿勃勒等數十種樹木，花季時景緻浪漫，但過去雜草叢生影響視野，為此縣府向中央爭取經費進行整治，並打造「水綠廊道」，串聯天盛鳥屋、花漾驛站、東螺水學堂、欒樹廣場及觀夕平台等五大亮點設施，為遊客營造全新賞花體驗。

今年活動以「欒風再起、懷舊同行」為主題，欒樹廣場現場展示多輛極具代表性的古董汽機車，包括1989年出產的裕隆速立303T，1990 出產的Mazda Miata，以及出產近50年的Volkswagen Beetle（福斯金龜車），另外還有車齡逾50年的偉士牌150super跟近40年的Yamaha兜風等，重頭戲還有一輛1955年出廠的台糖135號巡道車，一輛比一輛復古，營造台灣早期鄉村氛圍。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，戀戀欒樹節邁入第八年，今年除了復古車聚，更新增「全民綠生活」闖關活動與深受親子喜愛的「泡泡派對」。現場也匯集超過百攤的特色市集，網羅文創手作、小農產品、地方美食及環境教育推廣等攤位，讓民眾能一站式滿足吃喝玩樂與學習體驗的所有需求。

彰化東螺溪欒樹廣場地上鋪滿欒樹掉落的金黃花瓣，彷彿一條「黃金廊道」。（記者陳冠備攝）

彰化縣東螺溪台灣欒樹進入開花期，吸引遊客來此賞花，徜徉「黃金雨」意境。（記者陳冠備攝）

彰化東螺溪欒樹廣場鋪滿欒樹掉落的金黃花瓣，吸引不少民眾來拍照。（記者陳冠備攝）

今年戀戀欒樹節活動以「欒風再起、懷舊同行」為主題，欒樹廣場現場展示多輛極具代表性的古董汽機車。（記者陳冠備攝）

彰化縣東螺溪畔種植超過1000棵台灣欒樹，每年9月下旬進入開花期，綠色隧道變成黃金隧道，美景令人目不暇給，（記者陳冠備攝）

