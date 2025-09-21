基隆長庚關懷兒少20年 攜手家扶慶中秋

基隆長庚醫院攜手基隆家扶中心舉辦「陪家扶慶中秋」募款餐會，現場舉辦義賣活動，共募得29612元，全數投入公益。（圖為基隆長庚醫院提供）

2025/09/21 07:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆長庚醫院與基隆家扶中心昨天（20日）於基隆長庚醫院1樓大廳舉辦「陪家扶慶中秋」關懷餐會，邀請100多位來自家扶中心的扶助兒童與家庭齊聚，提前歡度中秋節，現場洋溢溫馨與歡笑。活動現場設置愛心義賣區，由長庚員工與施巴、杏一醫療、星巴克等企業共同響應，有大夜班員工下班仍熱情參與，義賣29612元所得，全數投入公益。

「陪家扶慶中秋」關懷餐會由扯鈴達人鄭湧蒼的表演揭開序幕，隨後東森幼幼家族偶像「柳丁哥哥、雲朵姐姐、布麗」現身帶動全場氣氛，孩子們興奮尖叫聲不斷。接著伶伶舞蹈工作坊、昱群流行音樂團接力演出，還有國軍基隆招募站、國稅局宣導組帶來的互動遊戲，讓孩子們度過歡樂時光。

今年「募月餅送家扶」活動僅用兩週便募集21萬餘元，加上現場義賣共籌得29612元，將用於購買月餅、學用品與新制服，減輕弱勢家庭開學支出壓力。

基隆長庚紀念醫院院長吳俊德表示，基隆長庚醫院關懷兒少已經20年，「陪家扶慶中秋」關懷餐會已成為醫院年度重要活動，看到孩子們健康成長是醫療團隊最大的感動。長庚不僅守護病人健康，更要陪伴孩子茁壯，因為孩童是國家未來的棟樑，在少子化時代更顯珍貴，值得用心守護。

基隆家扶中心主任黃詩文致詞感謝基隆長庚醫院20年來的不間斷支持，並指出：「從月餅開始，愛心無限延伸，讓孩子安心過節、減輕家長經濟壓力，也感受到社會的溫暖支持。」

基隆市議長童子瑋號召議員致贈禮物，由議長辦公室主任簡寶秀代表到場鼓勵孩子，基隆市衛生局長張賢政到場為孩子們加油打氣，提醒民眾守護健康的重要。

基隆長庚醫院攜手基隆家扶中心舉辦「陪家扶慶中秋」募款餐會，現場舉辦義賣活動，共募得29612元，全數投入公益。（圖為基隆長庚醫院提供）

