台灣好行皇冠北海岸線全新換裝 5款套票月底前9折

「台灣好行皇冠北海岸線」全新換裝上路，交通部觀光署北觀處推出5款超值旅遊套票，即日起至9月30日前購買享9折。（圖為北觀處提供）

2025/09/21 06:52

〔記者俞肇福／新北報導〕「台灣好行皇冠北海岸線」全新換裝上路，交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（以下簡稱北觀處）並推出5款超值旅遊套票，即日起至9月30日前購買享9折，套票以北北基好玩卡交通一日或二日券，搭配野柳地質公園、朱銘美術館門票、人氣咖啡館餐食、金山萬里溫泉體驗、伴手禮等組合，滿足民眾多元需求。

北觀處副處長吳建志指出，9月起，皇冠北海岸線716路線換「台灣好行3．0」全新塗裝，車體與4語化（中、英、日、韓）站牌全面升級，導入具現代化且高識別度的視覺設計。皇冠北海岸線並推出5款套票，包括「野柳經典山海遊250元」、「北海岸海景享食趣200元」、「朱銘山海藝文行500元」、「金山萬里溫泉享樂趣520元」及「皇冠海岸二日輕旅行900元」。

請繼續往下閱讀...

套票以北北基好玩卡交通一日或二日券，搭配野柳地質公園、朱銘美術館門票、北海岸人氣咖啡館餐食、金山萬里溫泉體驗、伴手禮及甜品等組合，今年更首度加入淡水特色住宿選項，滿足國內外遊客客多元需求。即日起至9月30日止，購買任一款皇冠北海岸線套票皆享9折優惠。

相關購票詳情，請上北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw、或台灣好行官網查詢https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0018。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法