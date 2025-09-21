09/21各報重點新聞一覽

總統府全社會防衛韌性委員會國際論壇昨登場，總統賴清德致詞強調，面對中國為首的威權體系，台灣將持續提升國防力量，捍衛自由民主。（記者陳逸寬攝）

2025/09/21 07:13

自由時報

台灣若遭軍事侵略 賴：戰敗或投降都是假訊息

總統府全社會防衛韌性委員會「韌性台灣、民主永續」國際論壇昨登場，多國駐台代表及專家齊聚。總統賴清德強調，要避免戰爭、維護和平，只能持續強化防衛實力與社會韌性；若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。

歐洲行走訪5國 成果豐 中國外長王毅前腳走 林佳龍就到奧地利

外交部長林佳龍近日訪問歐洲多國，最後一站抵達奧地利維也納，行程包括出席聆聽台灣駐奧「音樂大使」劉玄詠表演的公開行程，引發中國強烈不滿。據了解，林佳龍此次歐洲行成果豐碩，共走訪五國，包括捷克、義大利、教廷及最後壓軸的奧地利，其中一國基於與對方政府默契，並未公開。

違法攬客員警攔查 倒車逃逸女客被甩出 桃機黃牛拒檢衝撞 警開8槍逮人

桃園國際機場昨天上午出現一輛白色特斯拉休旅車違法攬客，在第一航廈入境大廳旁車道執行白牌車取締勤務的航空警察局保安大隊人員，上前取締時，四十三歲蔡姓男駕駛拒檢，一名香港籍女乘客剛上車、車門還未關上，蔡男就急忙倒車逃逸，不僅企圖撞警，女乘客還被甩出車外受傷，警方見情勢緊急，對特斯拉車胎方向連開八槍，最後壓制逮人。機場入境大廳外傳出槍響，引發不少旅客驚呼。

聯合報

興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

興達電廠爆炸起火案，台電昨公布調查結果，指新二號機二─二號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線，有個法蘭（flange，連結機械部件間的盤狀結構）疑因奇異、中鼎公司合組的統包聯盟未使用正確規格墊片，導致九日首度進行熱燃料試運轉時，天然氣洩漏爆炸起火，墊片因高溫融損已無殘留，已取螺栓送驗，並要求統包聯盟十月底前提出肇因分析及墊片來源等報告。

新加坡總理黃循財：台獨是北京「紅線中的紅線」

華爾街日報十九日刊出新加坡總理黃循財專訪。他表示，一旦因台灣而爆發衝突，全亞洲都將遭捲入，對全球將造成災難性後果。

中國時報

國民黨主席辯論 3強首交鋒

旺旺中時媒體集團首場「國民黨主席大辯論」20日於中天新聞台舉行，國民黨昨上午才完成抽籤，下午即進行辯論。候選人張亞中、羅智強以及鄭麗文首度交鋒，辯論環節透過精心設計，精采絕倫，後續每周六都將持續舉辦，候選人郝龍斌10月4日及11日也將加入戰局。

桃機白牌車拒捕 航警國門連開8槍

桃園機場20日驚傳槍聲！違規載客的蔡姓特斯拉白牌車司機不服取締還企圖衝撞逃逸，航警連開8槍嚇阻才壓制該名司機，不過香港籍李姓女乘客意外摔出車外，頭、腳部險遭該車輾過，經送醫治療後驚魂未定返港。蔡男被依公共危險現行犯移送，桃園地檢署諭知15萬元交保。

外交部長林佳龍（中）訪問奧地利，出席駐奧國台灣代表劉玄詠（右）演出的音樂會，與奧國國會議員、經濟與文化界人士互動，左為台奧友好協會主席Werner Amon。 （特派記者凌美雪攝）

桃園國際機場白色特斯拉休旅車違法攬客，拒檢衝撞警逃逸，警方連開8槍，最後壓制逮人。（記者劉信德攝）

