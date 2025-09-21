「樺加沙」可能增強為強颱！明起至週二影響台灣最劇

樺加沙颱風可能增強為強烈颱風。（圖擷取自中央氣象署）

2025/09/21 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（21日）受到第18號颱風「樺加沙」的外圍雲系影響，基隆北海岸、大台北及宜、花地區有局部短暫陣雨，桃園及台東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有機會發生局部大雨，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

第18號颱風「樺加沙」中心位置於今凌晨2點位於鵝鑾鼻東南方510公里海面，以每小時15公里的速度向西北西方向前進，未來有增強為強烈颱風的趨勢，暴風半徑會再擴大，週一下半天至週二是「樺加沙」影響台灣天氣最明顯的時候，民眾需注意颱風資訊，在巴士海峽及菲律賓東方海面航行及作業的船隻則要特別注意颱風動向。

第19號颱風「浣熊」已在昨晚增強為強烈颱風，中心位置於今凌晨2點位於日本硫磺島東北東方1270公里，相當於台北市東方3230公里處，以每小時20轉11公里速度，向西北進行，對台灣無影響。

今日溫度方面，各地高溫普遍為32至35度，其中北部地區受颱風外圍環流沉降增溫影響，有局部地區可能發生焚風，局部高溫可達36度或37度，民眾在戶外活動請注意防曬並多補充水分。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週一（22日）受到「樺加沙」颱風外圍環流影響，各地降雨機率增，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雨勢增，有短暫陣雨或雷雨，桃園以北、高屏地區及新竹至台南山區有局部短暫陣雨，中部地區為多雲。

週一晚間至週三（24日）清晨，是「樺加沙」颱風及其外圍環流影響最明顯的一段時間，東半部地區、恆春半島及高屏山區有陣雨或雷雨，尤其花東地區及宜蘭、高屏山區雨勢最明顯且持續，有可能出現局部豪雨等級以上降雨；北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、屏東地區及其他山區並有可能出現局部大雨，中部地區亦有零星短暫陣雨。

週三白天至週四（25日），颱風遠離，但各地水氣仍多，花東地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，仍有機會發生局部大雨，宜蘭及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 29 ~ 40 30 ~ 37 26 ~ 36

週一下半天至週二是「樺加沙」影響台灣天氣最明顯的時候。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

