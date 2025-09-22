為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    LTN投票箱》生1胎給10萬 「生不如死」的國安問題有解？

    LTN投票箱》生1胎給10萬 「生不如死」的國安問題有解？（資料照）

    LTN投票箱》生1胎給10萬 「生不如死」的國安問題有解？（資料照）

    2025/09/22 11:00

    黃敦硯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕根據統計，台灣已連續56個月「生不如死」，也就是新生兒人數低於死亡人數，這已被形容是「國安問題」。為因應少子化，行政院推出「好孕三方案」，其中從明年1月1日起，生1胎將補助10萬元。政策一出，引起熱議。有人支持，認為若再搭配其他政策，應可提高生育率；但也有網友認為補助效果不大，整體環境不利生育才是問題根源。

    請問，你支持「生1胎給10萬」這項最新的生育補助政策嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

