    生活

    全國最長! 曾文水庫新增高空滑索 體驗黑鳶飛過森林

    曾文水庫溪畔遊樂區整建後，新增國內距離最長的高空滑索。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/21 00:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾文水庫溪畔遊樂區歷時1年的整建後全新完工，增加一系列的極限體驗，包含全台政府立案最長距離的高空滑索、國內僅3座的大擺盪，以及攀岩、射擊場等，加上原有的生態迷宮、戲水溜滑梯，內容多樣，相關設施將委外營運，積極展開招商中。

    國內規模最大的曾文水庫，利用聯通管施工期間，一併整建溪畔遊樂區，主要在於增加年輕族群喜愛的極限體驗設施，搶攻旅遊商機，水利署南區水資源分署已舉辦委託經營管理招商說明會，邀請相關業者齊聚，共同見證推動台南山區觀光升級的新亮點。

    新打造的高空滑索，兩側距離180公尺，國內最長，全程約25秒，如同黑鳶飛過森林般的感受；平台另一側為戶外攀岩牆，旁邊是刺激的大擺盪，還有自由落體等，系列的遊具設施，要讓遊客們玩到「驚聲尖叫」，射擊場則採用環境友善的水彈。

    另外，原有的戲水溜滑梯，低空滑索、盪鞦韆，以及28個六角形單元組成的生態趣味迷宮等也進行翻修，全新亮相，整個溪畔遊樂區的設施，多元、豐富，無論男女老幼，全年齡都適合。

    目前遊具的建置多已完成，步道、停車場也有整修，南水分署希望透過專業經營團隊，為曾文水庫注入全新活力，並帶動週邊產業鏈發展，協助促進區域經濟繁榮。

    溪畔遊樂區也新增戶外攀岩與大擺盪。（記者吳俊鋒攝）

    戲水涼亭溜滑梯也進行翻修，已經完工。（記者吳俊鋒攝）

    生態趣味迷宮由28個六角形單元組成。（記者吳俊鋒攝）

    溪畔遊樂區的入口意象也全新打造。（記者吳俊鋒攝）

    熱門推播