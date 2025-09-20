為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    FOCASA馬戲團派對 台南巡迴首秀湧2000人

    FOCASA馬戲團派對在永康登場，人潮擠爆。（林俊憲服務處提供）

    2025/09/20 23:24

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨立委林俊憲、林宜瑾等人邀請的「FOCASA馬戲團派對」台南巡演活動，首場今晚在永康舉行，包含高難度的動態特技、花式氣球秀，以及逗趣的雜耍與搞笑小丑等，內容豐富，打造熱鬧的夏日夜嘉年華，湧入逾2000名親子，歡笑聲洋溢，共度快樂的週休假期。

    活動在永康社教中心前舉行，林俊憲表示，馬戲團是很多人最開心的童年回憶之一，希望透過FOCASA的夏日夜派對，將美好而純粹的快樂，傳遞到大台南的各角落與社區，讓孩子展露天真無邪的歡笑聲。

    林俊憲說，「快樂」是給下一代最好的禮物，希望能在城市裡延續，這樣的活動，也是教育與文化的推廣，透過參與，孩子能從中學會勇敢面對挑戰、欣賞不同的藝術表演，甚至懂得如何與他人分享、互助，為社會帶來正面能量。

    FOCASA派對由立委林俊憲與林宜瑾，還有議員朱正軒、黃肇輝、楊中成、蔡筱薇等共同邀請，市長黃偉哲共襄盛舉，以現代舞台燈光、創意編排與互動元素，讓傳統馬戲團以不同的風貌重現在大眾眼前，演出以來，深獲好評。

    今晚的演出內容讓孩子們看得目不轉睛，也喚起父母童年單純的笑聲，串起以藝術傳承與家庭共聚的美好時刻；活動也結合公益，現場捐出3張以上發票，即可兌換小禮物，將統一轉贈給社福單位，關懷更多弱勢族群。

    FOCASA馬戲團派對將於本月27日晚上移師新營綠都心，10月18日則在善化夜市壓軸上演。

