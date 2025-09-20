陸軍官校與正修科大策略聯盟 培育國軍無人機及AI運算人才
陸軍軍官學校校長譚芳榮（左）與正修科技大學校長龔瑞璋共同簽署協議。（擷取自陸軍官校臉書）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校與正修科技大學簽署策略聯盟，強化無人機、無人載具及AI運算等領域交流，培育國軍多元科技人才，共創教育與科技研發新里程碑。
陸軍官校與正修科技大學於黃埔賓館，舉行策略聯盟合作協議書簽署儀式，在兩校主管團隊見證下，由陸軍軍官學校校長譚芳榮與正修科技大學校長龔瑞璋共同簽署協議，雙方將攜手推動深度跨領域合作與交流，共創教育與科技研發的新里程碑。
請繼續往下閱讀...
陸軍官校校長譚芳榮說，陸軍官校在正修科技大學協助下，首批無人機證照考通過率達100％，未來透過策略聯盟，強化無人機、無人載具及AI運算等領域交流，提供師資培訓與學生修課機會，強化未來國軍人才培育。
正修科技大學校長龔瑞璋指出，正修科技大學秉持「實務為本、服務社會」辦學理念，長期致力培育符合產業需求的專業人才。
這次締結策略聯盟，將促進兩校在教學、研究設施、無人載具研發與運用等方面合作，未來也將透過跨校選課，提供陸軍官校學生更多元學習資源與專業課程。
熱門賽事、球星動態不漏接