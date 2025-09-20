曾文水庫園區車宿、露營拎包入住 「露樹村」全新開幕

曾文青年活動中心全新整建的「露樹村」完工，搶攻露營商機。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/20 23:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕搶攻露營商機，曾文水庫園區內曾文青年活動中心露營區歷時4個月整建完工，全新的「露樹村」將於25日開幕，增闢目前正夯的車宿露營區，以及已經搭好帳篷、備妥床位的懶人露營區，親子拎包即可入住，相當方便。

整建完工的露樹村包含自搭帳露營區與已搭帳露營區，還有車宿露營區，青年活動中心入口標示與服務中心也全面更換，並增設咖啡館，大廳、浴室、廁所等都有翻修，為曾文水庫打造新的觀光亮點。

目前救國團曾文青年活動中心也以全新品牌「露樹行旅」，積極搶攻觀光商機，露樹村將在25日剪綵落成，邀請楠西區公所還有在地商圈、學校與居民等共襄盛舉，見證歷史性的一刻。

活動現場有涵蓋小農、文創等產品的「好鄰市集」，安排精彩的樂團表演、曾文印象影片展，還有露營體驗，也邀請台南知名的百變畫家王丁乙進行牆面彩繪創作，為園區帶來藝術與自然交融的新風貌。

當天也將曾文水庫的歷史故事與環境教育帶入體驗，希望能讓民眾更深入認識保護在地的自然資源的重要性。

曾文青年活動中心總幹事羅秀純說，希望露樹村能成為在地民眾共享的生活空間，以及外地民眾旅遊的新選擇，帶動楠西觀光產業發展，讓曾文水庫成為「社區共好、森活啟程」的典範場域。

曾文青年活動中心整建完工的「露樹村」，有已經搭好帳篷的親子露營區，入住方便。（記者吳俊鋒攝）

曾文青年活動中心內有美麗的林蔭景觀。（記者吳俊鋒攝）

服務中心的門面也更新。（記者吳俊鋒攝）

路口標示全面更新。（記者吳俊鋒攝）

