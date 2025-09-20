福爾摩沙生態講座邀出水市長來台 分享世界級的鶴鳥樂園經驗

日本鹿兒島縣出水市市長椎木伸一來台參加生態講座，分享如何成就世界級的鶴鳥樂園經驗。（擷取自福爾摩沙生態講座）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣野鳥保育協會與台灣生態工法發展基金會舉辦「2025福爾摩沙生態講座 Our Home─我們與動植物們共同的家」系列活動，今（20日）在台灣博物館南門館舉辦第7場，特別邀請日本鹿兒島縣出水市市長椎木伸一，來分享保育典範，目前該市的「鶴鳥市民」數量已達上萬隻，與人類和諧共存，成為世界少見的景象。

椎木伸一指出，出水市僅5萬多人口，但卻是世界知名的鶴鳥度冬棲地，地球上15種鶴類，在出水就能見到7種，其中更包含全球9成的白頭鶴（瀕危）與5成的白枕鶴（易危），他指出，目前「鶴鳥市民」數量已達上萬隻，與人類和諧共存，成為世界少見的景象。

椎木伸一也回顧歷史，二戰結束後，出水的鶴群一度僅剩數百隻。自1952年起，出水市府透過濕地保護、人工給食、補償與協助農民、社區溝通、全市教育以及生態旅遊發展等多方政策，逐步恢復出水作為「日本鶴鳥首都」的榮耀。

主辦單位表示，這場講座不僅是一場知識分享，更是台日之間生態合作與文化交流的重要展現。透過椎木市長的親身經驗，讓台灣在推動野鳥保育與社區參與上，提供了重要的借鏡，使社會能更深刻理解「人與自然共生」的價值，並激發更多支持保育行動的力量。

