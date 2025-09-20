為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不是樺加沙颱風！「浣熊」晚間增強為今年第1個強颱

    太平洋上的「浣熊」今晚成為今年第一個強烈颱風。（取自氣象署官網）

    太平洋上的「浣熊」今晚成為今年第一個強烈颱風。（取自氣象署官網）

    2025/09/20 22:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年第一個強烈颱風被第19號颱風「浣熊」拿下！中央氣象署今天（20日）晚間公布最新的颱風路徑潛勢圖，其中太平洋上的「浣熊」意外增強為強烈颱風，是今年第一個強颱，而非樺加沙。

    「浣熊」颱風在今天晚間20時的中心位置在北緯26.4度，東經154.9度，以每小時20公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑180公里。

    氣象署預報員林定宜表示，浣熊颱風的發展環境非常良好，它增強得非常快、結構扎實，颱風眼中心特徵很明顯，附近海溫高、很適合發展，且風切也小，這些條件都不錯，所以發展得非常快速，比樺加沙還好，樺加沙在今天晚間8時仍是中度颱風。

    林定宜指出，在浣熊之前的17個颱風都只是中度颱風以下的強度，雖然未來樺加沙預計在下週一增強為強烈颱風，但今年第一個強烈颱風確定是由「浣熊」拿下。

    林定宜指出，目前看來，浣熊颱風走得慢，路徑潛勢圖看來，應該不會往日本方向移動、更不會往台灣移動，對台灣無影響。

    太平洋上的「浣熊」今晚成為今年第一個強烈颱風，颱風眼清晰可見。（取自氣象署官網）

    太平洋上的「浣熊」今晚成為今年第一個強烈颱風，颱風眼清晰可見。（取自氣象署官網）

