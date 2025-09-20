日月潭花火節震撼登場！340秒煙火秀壓軸 九天合體董事長樂團帶嗨

2025日月潭花火音樂嘉年華「九天威震響明潭」音樂會，上演340秒璀璨煙火秀。（日月潭國家風景區管理處提供）

2025/09/20 22:37

〔記者張協昇／南投報導〕2025日月潭花火音樂嘉年華首場大型花火音樂會「九天威震響明潭」，今晚（20日）在伊達邵碼頭廣場盛大登場，九天民俗技藝團攜手董事長樂團跨界合作，演出融入台灣民俗元素，鼓藝與搖滾樂曲震撼人心。340秒璀璨煙火秀壓軸，更施放難得一見的大型水中爆破煙火，華麗的視覺與聽覺雙重饗宴，令現場1萬9000多名觀眾讚嘆連連。

音樂會由20秒絢爛煙火開場，台灣文化傳承者九天民俗技藝團緊接著以震撼人心的鼓聲，帶領伊達邵國小演出「登鸛雀樓」揭開序幕。九天民俗技藝團更攜手董事長樂團，融合磅礡鼓藝與台式熱血搖滾，接連演出「九天玄女」及「眾神護台灣」等11首代表曲目，邀請全場觀眾跟著吶喊揮舞，還有互動遊戲滾福氣壽桃及好運金元寶，將氣氛帶到最高點！

日月潭花火音樂嘉年華一向以「水中爆破煙火」聞名，今年突破紀錄，在壓軸登場的340秒煙火秀中，施放直徑達16吋的大型水中爆破煙火，火花瞬間自湖面迸發，水霧與火光交織，形成難以言喻的震撼景象，象徵花火節再度邁向新里程碑。

日月潭國家風景區管理處說，今年花火音樂嘉年華，還有台灣大哥大日月潭花火音樂會及NTSO臺灣管樂團花火音樂會兩場大型音樂會，並推出限定的「燦爛日月 與你共行」明信片集章活動及日月潭周邊店家優惠，讓遊客留下難忘的回憶。

2025日月潭花火音樂嘉年華首場音樂會，九天民俗技藝團帶來融入台灣民俗文化元素的精彩表演。（日月潭國家風景區管理處提供）

2025日月潭花火音樂嘉年華首場音樂會，九天民俗技藝團帶來震撼人心的鼓藝表演。（日月潭國家風景區管理處提供）

2025日月潭花火音樂嘉年華首場音樂會，結合水中爆破煙火的璀璨煙火秀，將日月潭點綴得流光溢彩。（日月潭國家風景區管理處提供）

