921前夕金門一天震2次 民眾體感震度超標：「晚上還敢睡嗎？」

中央氣象署下午又偵測到金門外海發生地震，是芮氏規模4.9有感地震。（擷取自中央氣象署地震報告）

2025/09/20 22:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金門外海今天下午又發生芮氏規模4.9有感地震，傳至金門最大震度仍是2級，有民眾想到明天就是921大地震26週年，心裡不禁忐忑「晚上還敢睡嗎？」；中央氣象署表示，金門外海是否會有餘震？還無法下定論，民眾需提高自我防震意識。

中央氣象署表示，台灣海峽今天上午6點56分，在金門縣政府東方93.9公里的地震，是芮氏規模5.0，是震央附近32年來最大規模的地震，雖然金門本島只有2級，但許多民眾的「體感震度」幾乎已經超標；甚至在氣象專家一度預判後續可能沒有餘震的狀況下，金門外海下午4點51分又發生地震，芮氏規模4.9，金門本島最大震度2級。

金門第2次地震，雖然「體感震度」不高，但民眾心裡已起波濤，有人說「從來沒有這樣兩次都好有感」、「靠！這兩下搖很凶」、「海嘯警報」、「快變常態性了，恐怖，搖的很有感」、「早上搖的比較厲害」，也有人說「晚上還敢睡嗎」。

地方媽媽議論說，罕見啦！住金門很少地震，「連有感都不容易」，更何況「1天震2次」。

中央氣象署接受媒體訪問時表示，金門下午這起地震是上午的餘震，能量蓄積久了就會釋放，氣象署將持續監測，民眾也須提高自身防震意識。

