驚人空拍照曝光！苗栗苑裡「鬼門關夜市」燈火通明、人聲鼎沸

2025/09/20 22:18

苑裡「鬼門關夜市」今開張，透過空拍機拍攝，人聲鼎沸、萬頭攢動、燈火通明，宛如不夜城。（圖由民眾提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一年一度的苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」今（20）日開張，吸引大批民眾前往，且越夜越熱鬧，透過空拍機拍攝，設攤路段人聲鼎沸、萬頭攢動、燈火通明，宛如不夜城。

400攤商 吃喝玩樂都有

今年「鬼門關夜市」約計有400攤商參與，吃喝玩樂應有盡有，夜市範圍的苑裡鎮中山路段、世界路段、和平路段，從今天下午4點許陸續出現逛夜市的民眾，隨著夜幕低垂，人潮湧現，且越晚越熱鬧。

苑裡「鬼門關夜市」於每年農曆7月29日舉辦，行之有年，緣起於苑裡市場攤商於農曆七月忙於服務民眾普度所需，無暇於中元節當天祭拜好兄弟，只能趁鬼門關前生意告一段落，才得以辦理普度，邀來歌舞表演。隨著市場普度越辦越熱鬧，人潮進而吸引攤商前往擺攤而成。

「鬼門關夜市」1年只有1天，經網路媒體宣傳，近年來更吸引大批外來遊客體驗，夜市規模也越來越大。

