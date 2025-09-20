為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    發揚愛與責任 台南表揚20對鑽石婚夫妻、23位模範父親

    新營民榮里李昭雄（前右三）及李林碧珠（前右二）夫婦代表新營獲選台南市鑽石婚楷模，區長陳宏田（左五）、里長黃新義（右一）等人祝賀。（公所提供）

    新營民榮里李昭雄（前右三）及李林碧珠（前右二）夫婦代表新營獲選台南市鑽石婚楷模，區長陳宏田（左五）、里長黃新義（右一）等人祝賀。（公所提供）

    2025/09/20 21:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區公所今天（20日）表揚新營區20對鑽石婚楷模夫妻、23位晶鑽爸爸，發揚愛與責任，讓年輕一輩了解家庭幸福的基石，值得世代傳承。

    新營區長陳宏田代表市長黃偉哲頒發賀匾、紀念禮品及蛋糕，向得獎者表達最誠摯的敬意與祝福，得獎的鑽石婚楷模、晶鑽爸爸都由家人陪同領獎，喜氣洋洋。會中並安排「樂活薩克斯風樂團」演奏悅耳動聽的曲目、新營高中流舞社帶來活力四射的舞蹈，充滿歡樂與祝福。

    新營區表揚模範父親原訂8月2日舉行，因丹娜絲災後復原工作而延宕至今天，陳宏田說，婚姻是一生的承諾，更是家庭幸福的基石。鑽石婚夫妻相伴超過一甲子，彼此扶持、同甘共苦，展現出堅貞的愛情與圓滿的家庭典範，父親的付出與夫妻的相守，都是家庭和樂幸福的根基，值得世代傳承。

    今年新營區23位晶鑽爸爸有許德堂、張慶安、鄭鴻南、何森淵、顏明奇、楊介鴻、林炳辰、林耀英、陳榮發、陳阿發、施文福、侯寶柚、林子荃、沈清田、郭清煌、黃德弘、周福田、洪文智、林献濤、柯福來、黃正勇、楊忠川及莊和達。其中民生里黃德弘獲選台南市晶鑽爸爸。

    20對鑽石婚夫妻為陳永和及陳姜令珠、柯清南及柯黃月枝、林家祥及劉峰珠、林天願及林蘇絹、周明衛及周凃阿敏、顏健次及顏柯晟、李明勝及李雅美、張國松及張陳秋英、朱進雄及朱陳里、曾慶同及曾林秋、鄭清德及鄭李月、何水三及何余受、林義雄及林沈金倉、邱俊郎及章樹吟、林飛雄及林吳雪香、余正道及余郭罔、林忠正及林湯良、李昭雄及李林碧珠、戴志一及戴莊麗雲、林木黃及林黃差。其中新北里鄭清德及鄭李月、民榮里李昭雄及李林碧珠夫婦獲選台南市鑽石婚楷模。

    新營新南里莊和達（右四）獲選晶鑽爸爸。（公所提供）

    新營新南里莊和達（右四）獲選晶鑽爸爸。（公所提供）

    新營埤寮里晶鑽爸爸鄭鴻南獲獎，全家人同享喜悅。（公所提供）

    新營埤寮里晶鑽爸爸鄭鴻南獲獎，全家人同享喜悅。（公所提供）

