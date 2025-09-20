高雄大林農地遭回填百萬噸爐碴 明年底全清完

高雄旗山大林農地遭人回填轉爐石，正如火如荼清理，預計明年底全數清完。（市府提供）

2025/09/20 21:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市旗山區大林農地遭人回填中聯轉爐石（爐碴）99.7萬多噸，韓市府核定萬大公司清理計畫，卻未依計畫清理進度落後，陳其邁上任改要求中聯提出清理計畫，目前已完成77.95%，進度超前4.47%，預計明年底全數清完。

環保局102年發現旗山大林農地回填遭人中聯轉爐石，法院106年判決認定轉爐石為廢棄物須依法清理，回填數量99萬7947.84公噸。

經查污染行為人有黃姓男子、建發公司及萬大公司，萬大公司108年3月提出清理計畫，環保局5次審查計劃內容，認定不可行，5次皆予以駁回。

韓市府109年3月核定清理計畫，萬大公司未依計畫進度執行清理，造成清理進度嚴重落後。

市長陳其邁109年8月底上任後，發現萬大公司截至10月才清理8000公噸，進度僅0.8%，認為萬大公司故意拖延欺瞞。

環保局廢止萬大公司清理計畫，改為要求中聯爐石公司提出清理計畫，109年11月核定清理，由中聯出動大型機具執行清理，迄今已完成清運77萬7905.39公噸。

環保局表示，中聯如火如荼清理，目前清理進度77.95%，較原核定計畫進度超前4.47%，預計明年底全數清除並運離現場。

