    首頁　>　生活

    高雄聯合徵才登場 !36家廠商提供1200個職缺 媒合率46％

    高雄聯合徵才活動，吸引762人到場求職媒合率46％。（勞工局提供）

    2025/09/20 21:49

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局今（20日）在鳳山區福誠高中，舉辦「樂業高雄、幸福融融」聯合徵才活動，共有36家廠商提供1200個各式工作機會，共吸引762人次投遞履歷，初步媒合率約46%。

    據了解，此次就業博覽會以台積電、承億酒店、全聯、台郡科技及隆順綠能等企業，最受到求職民眾的青睞，勞工局長江健興也到場，為求職民眾加油打氣。

    江健興呼籲徵才企業確實保障勞工的勞動權益，並應適時調整提升薪資待遇與福利，讓所有員工都能在合法合規、安全健康、福利友善的職場環境工作，提升對企業的向心力，共同促進勞資政三贏。

    原在台北從事機電空調工作的楊先生（48歲），因孩子到高雄求學，發現高雄的生活環境宜居，決定舉家南遷，為了在高雄立業，透過網路留意到徵才活動訊息，了解機電相關職缺，也參加今天的就業博覽會，順利面試了4家廠商，希望擇良木而棲。

    勞工局同時預告下一場聯合徵才活動，將訂於11月1日下午1時30分至4時30分，在高雄火車站南側廣場辦理，更多職業訓練招生訊息及徵才活動詳情，歡迎持續關注訓練就業中心網站。

