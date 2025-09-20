為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    限時任意門 台南文資月串聯府城300年歷史

    全國「古蹟日」赤崁樓免門票參觀。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/20 21:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025台南市文化資產月—如果城門是任意門，文資300+」限時登場！活動呼應歐洲國際遺產日「文化遺產與建築：鑑往知來的門戶」精神，並緊扣「府城城垣300年」歷史意義，打造一場屬於台南的文化盛宴。

    文資月「古蹟日」今、明（20、21日），赤崁樓、安平古堡、台南山上花園水道博物館等指標文化資產，限定免費開放。互動體驗方面，線上活動「文資留言板：想像未來無限+」邀請民眾留言分享心中對台南文化的藍圖即可參與抽獎。

    經典「文資小旅行」則以「時空旅人」為題，設計獨家路線，9月28日「牛車來去墾南瀛」、10月18日「跨越時空約會去」、11月1日「赤崁扞頭司阜」，帶領大家從城外到城內、南瀛到府城，追尋文化軌跡。作家謝金魚更特別設計「鎮北坊下的常民記憶」路線，11月26日登場，結合台南經典美食，帶領遊客深入巷弄，體驗日常裡的府城故事。

    此外，9月27日、11月2日專家將帶來戰後建築與府城三百專題講座；11月23日更結合講座與角色扮演解謎遊戲，邀請民眾穿越時空，共同想像城市未來。台南文資月宛如一扇任意門，連結歷史場域與當代創新，呈現文化資產的多重能量，一起探索專屬於你的文化旅程。更多詳情上「台南文資月」臉書粉絲專頁查詢。

    全國「古蹟日」，安平古堡免門票參觀。（記者洪瑞琴攝）

