為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中麻園頭溪驚見「全白牛奶溝」 網友PO網批：又是哪個工地亂排水

    麻園頭溪河段今天下午被染成「全白牛奶溝」，網友PO網怒批。（翻攝自threads）

    麻園頭溪河段今天下午被染成「全白牛奶溝」，網友PO網怒批。（翻攝自threads）

    2025/09/20 21:42

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市麻園頭溪北區河段疑似遭排放白色廢水，今天下午驚見「全白牛奶溝」，網友拍影片PO網，怒批「又是哪個黑心廠商把污水排放到水溝」，環保局前往稽查，未發現污染源，懷疑有工地施工後，將剩餘水性油漆或批土清洗桶子產出的廢水，未妥善處理排出所造成。

    麻園頭溪在今天下午時清澈的河流變成乳白色的「牛奶溝」，附近居民憂心忡忡，拍下影片上網求助，深怕破壞河川生態。

    環保局表示，下午獲報即派員前往稽查，現場溝渠水色未有異常，採水初驗數值亦無異常，循上游追查未發現污染源，僅一排水孔有白色絲狀菌現象。

    環保局由影片分析，整條溝渠染成乳白色，研判疑似工地施工粉刷水性油漆或牆壁補土使用批土原料，剩餘水性油漆或批土清洗桶子產出的廢水，未妥善處理所造成，由於接獲通報前往現場污染源已消失且天色已暗，將於明日針對周邊可疑的建物工地逐一清查。

    環保局指出，民眾若發現環境污染案件時，可撥打環保報案專線通報，將儘速派員前往查處，倘經查獲污染水體行為，依違反水污染防治法第30條規定，可處3萬至300萬元罰鍰。

    環保局獲報後前往稽查，採水檢驗。（環保局提供）

    環保局獲報後前往稽查，採水檢驗。（環保局提供）

    麻園頭溪河段今天下午被染成「全白牛奶溝」，環保局前往稽查，但污染源已消失。（環保局提供）

    麻園頭溪河段今天下午被染成「全白牛奶溝」，環保局前往稽查，但污染源已消失。（環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播