台中麻園頭溪驚見「全白牛奶溝」 網友PO網批：又是哪個工地亂排水

麻園頭溪河段今天下午被染成「全白牛奶溝」，網友PO網怒批。（翻攝自threads）

2025/09/20 21:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市麻園頭溪北區河段疑似遭排放白色廢水，今天下午驚見「全白牛奶溝」，網友拍影片PO網，怒批「又是哪個黑心廠商把污水排放到水溝」，環保局前往稽查，未發現污染源，懷疑有工地施工後，將剩餘水性油漆或批土清洗桶子產出的廢水，未妥善處理排出所造成。

麻園頭溪在今天下午時清澈的河流變成乳白色的「牛奶溝」，附近居民憂心忡忡，拍下影片上網求助，深怕破壞河川生態。

環保局表示，下午獲報即派員前往稽查，現場溝渠水色未有異常，採水初驗數值亦無異常，循上游追查未發現污染源，僅一排水孔有白色絲狀菌現象。

環保局由影片分析，整條溝渠染成乳白色，研判疑似工地施工粉刷水性油漆或牆壁補土使用批土原料，剩餘水性油漆或批土清洗桶子產出的廢水，未妥善處理所造成，由於接獲通報前往現場污染源已消失且天色已暗，將於明日針對周邊可疑的建物工地逐一清查。

環保局指出，民眾若發現環境污染案件時，可撥打環保報案專線通報，將儘速派員前往查處，倘經查獲污染水體行為，依違反水污染防治法第30條規定，可處3萬至300萬元罰鍰。

環保局獲報後前往稽查，採水檢驗。（環保局提供）

麻園頭溪河段今天下午被染成「全白牛奶溝」，環保局前往稽查，但污染源已消失。（環保局提供）

