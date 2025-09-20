為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    iOS 26新功能玩壞了！果粉狂「吐舌滑手機」 網喊：以後不必動手了

    蘋果iOS26推出的最新系統加入「頭部追蹤」功能，讓用戶僅靠臉部表情就能操控手機。

    2025/09/20 22:03

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕iOS 26上線掀起熱烈話題！隨著iPhone 17新機開賣，蘋果同步推出的最新系統加入「頭部追蹤」功能，讓用戶僅靠臉部表情就能操控手機，不必再用手指滑螢幕。像是抬眉、眨眼、張嘴，甚至伸出舌頭，都能被設定成不同指令，功能曝光後在社群炸開，網友笑喊這根本是「耍廢神器」。

    據了解，這項新功能可在「設定」→「輔助使用」→「頭部追蹤」中找到，手機前鏡頭會追蹤頭部動作與臉部表情，用戶可自訂動作對應指令。例如將「伸舌」設為上下捲動，只要伸出舌頭，就能輕鬆滑動頁面。

    功能曝光後，不少網友已搶先體驗，拍片分享「對著螢幕舔空氣」就能讓畫面飛快滑動，甚至比手指操作還順暢，也有人嘗試「噘嘴」、「眨眼」等表情，雖然速度不及手勢，但滑稽模樣卻引發爆笑。影片在網路上瘋傳，有人直呼「晚上滑手機可以更懶」、「以後刷短片真的不必動手了」。

