關鬼門向這尊生日會變動的神明祝壽 祈求好運降臨

〔記者陳鳳麗／南投報導〕週日（21日）是農曆7月30日「關鬼門」的日子，也是地藏王菩薩生日，民俗專家廖大乙建議，感覺今年運勢卡關的朋友，地藏王菩薩生日這天，可帶壽桃、素的點心拜地藏王，最好能跪下立志孝敬父母、行善助人，祈求厄運遠離，好運降臨。

廖大乙表示，地藏王菩薩生日與「鬼門關」同一天，今年「鬼門關」是農曆7月30日（國曆9月22日），也就是地藏王生日，地藏王菩薩堪稱是唯一會變動的神明生日。

相傳地藏王菩蕯事母至孝，累世好幾度入地獄救母，並立下「地獄不空，誓不成佛」的宏願，生日這天將無人供奉的「好兄弟」、「好姐妹」帶回地府照顧，希望他們好好修行，不要再落入六道輪迴受苦，凡間的人們在送「好兄弟」回家的同一天，希望趨吉避凶的人，不妨誠心向地藏王菩薩祈求。

廖大乙說，有民俗宗教信仰的朋友，可準備壽桃、素食點心到住家公司附近、有供奉地藏王菩薩的寺廟，先為地藏王祝壽，再下跪給地藏王稟告遇到什麼不順的事，立志會反省做錯的事，並立志會對父母更孝敬、對長輩更和順，再祈求農曆8月後厄運遠颺、吉星降臨。

廖大乙也建議，明晚關鬼門日子的深夜11時過後，就是農曆8月1日，睡前可在床頭放1瓶礦泉水，起床後打開該水飲用，這瓶水有充足的正能量，即能增強磁場。

