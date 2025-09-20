為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    搶完東河包子秒偷可麗餅！山大王出沒 被害人無奈拍下搶案勸世

    犯案猴出沒地點，遊客請注意。（民眾提供）

    2025/09/20 22:18

    〔記者劉人瑋／台東報導〕好氣又好笑的搶劫案！有台東民眾今天下午到東河鄉，買了當地知名包子，站在東河舊橋上欣賞風景休息，背後突然伸出怪手使出「猴子偷包」，咬了3分之1的包子被公猴搶走，10秒嗑光。才過幾分鐘，同一地點、同隻猴子又搶劫可麗餅，飯後開吃甜點。民眾特別提醒，路過這裡要吃東西別下車，小心搶匪！

    東河一帶以包子店聞名，有民眾買了顆包子，開車到舊橋一帶打算吃包子、看風景後再上路，他背倚橋邊欄杆目眺遠方，公猴偷偷摸摸從背後伸手奪包，跑到橋邊大吃。被害者說，這種情況下，也只能掏出手機錄下牠吃自己包子的模樣，「慢慢吃！不要噎死！」

    錄完包子化為猴糧，他準備離時去，卻又看到猴子靈活躲起來，原來又有遊客靠近、又倚在同一處欄杆，張口吃可麗餅。公猴故技重施，這次變成「猴子偷餅」，從背後抽走整張餅，遊客吃了一嘴空虛。

    猴子秒奪可麗餅，三兩下全塞入口中，這時其他猴子靠近，慘被公猴痛打一頓。民眾這才曉得，原來這猴子是「山大王」，橋頭就是牠勢力範圍，而且動作這麼快，「下一位遊客完全展示出自己被害過程，自己被偷包也不冤枉了」。被害民眾提醒其他要到東河橋的遊客，千萬不要下車吃東西，「但自己下次要先將包子加辣」！

    見猴叼包從容離去，受害者只能無奈掏出手機錄影。（民眾提供）

