「只想要一台電暖器」 台中家扶兒寒冬心願惹鼻酸

2025/09/20

扶助家庭使用8年的電暖器去年斷裂，沒錢再買。（南台中家扶提供）

小婷跟妹妹在寒流來襲時只能靠多裹幾層棉被禦寒，希望能有一台電暖器讓全家取暖。（南台中家扶提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕11歲的家扶兒小婷與爸媽一家四口窩居在小套房，爸爸擔任貨運臨時工、媽媽慢性心臟衰竭，全家只靠爸爸微薄收入，曾因房租繳不出來，差點被房東趕出去，現在冬天到了更要擔心寒流來襲，姊妹倆最大的心願，就是希望能有一台電暖器，全家人可以一起取暖，不會半夜冷醒；南台中家扶中心啟動歲末送暖專案，為扶助家庭募集1100份的「心願禮物」，每份1500元的電暖器、禦寒衣物或生活禮券三擇一，盼大眾協助。

南台中家扶中心目前扶助約1100戶貧困，或遭受不當對待的兒少家庭、服務超過1700位孩子，扶助家庭中有高達75%是單親家庭，有近8成（77.83%）的家庭每月收入不足3萬5000元，經濟壓力沉重，日常三餐不穩定，更無法負擔較昂貴電器或是汰換老舊電器，也有家庭使用8年的電暖器去年斷裂，但因無多餘經費更換，只能放置角落。

社工實地訪查發現，多數家庭最迫切的需求集中在電暖器、禦寒衣物及生活禮券，家長表示，電暖器不是每天必需品，冬天才會使用，遇到寒流時通常會多穿衣服、多蓋棉被撐過去，但寒流往往接連不斷，讓孩子在寒冷中吃飯和睡覺令人心疼。

小婷也說，家裡每到冬天寒流，只能靠多裹幾層棉被禦寒，希望能有一台電暖器，全家能取暖，不會半夜被冷醒，也不用在家還要穿很厚重的衣服保暖。

南台中家扶中心也說，今年歲末送暖專案除認捐心願禮物，也將於11月1日舉辦公益茶會，邀請民眾透過品茗行善，每位參與者2500元，並於12月7日在大仁國小及中山國中舉辦愛心市集義賣活動，近日將開放報名，設攤費每攤4000元，邀請愛心企業與民眾參與，為扶助家庭實現心願，點燃希望。

