    首頁　>　生活

    震撼畫面曝光!小琉球海面竄起「巨大水龍捲」直衝雲霄伴隨雷聲

    屏東小琉球今（20日）傍晚近6時驚見巨大水龍捲自海面竄起，宛如「擎天巨柱」直衝雲霄。（圖擷取自臉書）

    2025/09/20 21:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕屏東小琉球今（20日）傍晚近6時驚見巨大水龍捲自海面竄起，宛如「擎天巨柱」直衝雲霄，景象壯觀震撼，不少居民、遊客目睹奇景，直呼「這輩子第一次看到這麼大的水龍捲！」，影片隨即在網路瘋傳，掀起討論。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書分享影片，畫面中只見滾動的漏斗雲柱，自雲層垂直伸展至海面，還能清楚聽見轟隆隆的打雷聲，氣氛更加震撼。影片最後還捕捉到水龍捲逐漸消散的瞬間，現場民眾忍不住與身旁友人驚呼連連。拍攝者直呼，「小琉球剛剛出現超巨大水龍卷，離陸地很近而且持續很久，太震撼了」。

    影片曝光後立刻吸引大批網友朝聖，留言直呼「好壯觀」、「海龍王要出現了」、「以前只在國外影片看過，第一次在台灣這麼近也能見到」、「颱風還沒來就先下馬威了！」、「水之呼吸·拾貳之型，水龍捲！」、「不知道會不會有魚被捲上去再掉下來？」。

    中央氣象署解釋，水龍捲屬於龍捲風的一種，通常直徑不超過100公尺，平均壽命約10分鐘，若海上對流劇烈，甚至可能成群出現。其破壞力雖不及颱風，但若登陸仍具威脅性。氣象署今晚也曾針對屏東琉球鄉發布大雷雨即時訊息，提醒民眾留意瞬間強降雨、雷擊與強陣風。

