多次大火新竹人抓狂！新豐垃圾場火災 搶救40小時終於撲滅

新竹縣新豐垃圾場火警，超過30個小時都在做開挖和灑水降溫的動作。（竹縣府消防局提供）

2025/09/20 20:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐垃圾掩埋場火警經約40個小時灌救和殘火處理後，今天下午4點半終於宣告任務結束，第1大隊消防大隊全員鳴金收兵返隊，剩下的工作就由掩埋場現場承包商負責持續灑水降溫，轄區的新豐消防分隊則以每2小時到場查看方式進行監控。

新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨天（19日）凌晨約0點，從20、30公尺高的垃圾山頂竄出火舌，立刻延燒1000平方公尺，經縣府消防局第1大隊將士用命不斷支援灌救，昨天早上9點20分雖把火勢撲滅了，但仍有多處殘火，或溫度持續積蓄升溫冒煙，大家不敢大意，協調廠商漏夜配合派駐怪手在場，搭配消防員的灑水動作不斷開挖現場以降溫。

針對何以這次火災一發生，火場就廣達1000平方公尺？縣府環保局長蕭宏杰說，現場是有1人固定巡場警戒的，輔以監視器和自動辨煙通報設備，火災一發生立刻就求援消防隊，研判事發時風勢較大火場才會立刻擴散。

為免緊鄰火場的暫置垃圾也被引燃，今天下午除了消防局繼續跟怪手搭檔開挖和灑水，環保局也派車移除部分緊鄰火場的暫置垃圾去送燒。

搶救作業到今天下午3點過後，垃圾場的東西南北4面都確認沒有再冒煙，經跟縣府環保局長蕭宏杰連絡後，把災害現場交還給環保局，消防員但仍繼續在場灑水。1個小時後消防隊員再確認現場既沒火、也沒有煙，因此把現場交由掩埋場場承包商持續灑水降溫，4點半左右宣告新豐垃圾場的救災任務結束。

起火處就在上方怪手所在的垃圾山頂，可見跟地面灑水車的落差非常高。（竹縣府消防局提供）

為了協助滅災，新竹縣政府環保局把靠近火場的部分暫置垃圾先移除送燒，以降低復燃的可能。（竹縣府消防局提供）

