為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆黑白壽司賞 評審特別獎、人氣賞出爐

    基隆黑白壽司賞美食派對，選手結合在地新鮮海產與創意，做出美味獨特的壽司。（記者盧賢秀攝）

    基隆黑白壽司賞美食派對，選手結合在地新鮮海產與創意，做出美味獨特的壽司。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/20 20:53

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府今天在基隆城際轉運站舉辦黑白壽司賞美食派對，吸引許多民眾來品嚐滿滿新鮮海味壽司和創意，民眾說「很滿足」。最後由「吳老鋪手作燒物酒場」作品獲得壽司達人組「評審特別獎」，「舶食日式丼飯串燒」摘下「壽司人氣賞」。

    今天「創意壽司競賽」有31組入圍，包括專業職人「達人組」及青年學子「新星組」，參賽者將在地海鮮結合創意，做出美味、造型可愛的壽司。經專業評審團評審，「吳老鋪手作燒物酒場」獲得壽司達人組「評審特別獎」，金賞由「莞固和食」、「藏漁殿」、「森林敘事」脫穎而出；壽司新星組則由「台北城市科技大學秦子皓、許齡云」、「台北城市科技大學林凱佑、吳彥勳」與「基隆德育護理健康學院魏啟翔、黃思婷」奪得金賞。

    活動現場有10家在地壽司名店推出招牌壽司，讓民眾邊品嘗邊投票，選出「舶食日式丼飯串燒」為今天的「壽司人氣賞」。

    基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，壽司不僅是基隆美食代表，也是推廣城市觀光的重要元素。「黑白壽司賞」把專業競賽、市集互動與文化相結合，展現基隆的飲食特色與文化創意。基隆市將持續打造「美食＋觀光」雙引擎，讓更多人看見基隆的獨特的海洋美食之都。

    市府推出線上版「壽司地圖」引導民眾深入探索基隆在地壽司名店，從活動7月1日至今，累積超過6萬人次，系列活動「吃壽司・拿好碟」持續至9月底，至指定合作壽司店消費完成打卡，即可兌換限量設計款壽司碟。

    基隆黑白壽司賞美食派對，選手結合在地新鮮海產與創意，做出美味獨特的壽司。（記者盧賢秀攝）

    基隆黑白壽司賞美食派對，選手結合在地新鮮海產與創意，做出美味獨特的壽司。（記者盧賢秀攝）

    選手在基隆城際轉運站手作壽司，展現實力與創意。（記者盧賢秀攝）

    選手在基隆城際轉運站手作壽司，展現實力與創意。（記者盧賢秀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播