基隆黑白壽司賞 評審特別獎、人氣賞出爐

基隆黑白壽司賞美食派對，選手結合在地新鮮海產與創意，做出美味獨特的壽司。（記者盧賢秀攝）

2025/09/20 20:53

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府今天在基隆城際轉運站舉辦黑白壽司賞美食派對，吸引許多民眾來品嚐滿滿新鮮海味壽司和創意，民眾說「很滿足」。最後由「吳老鋪手作燒物酒場」作品獲得壽司達人組「評審特別獎」，「舶食日式丼飯串燒」摘下「壽司人氣賞」。

今天「創意壽司競賽」有31組入圍，包括專業職人「達人組」及青年學子「新星組」，參賽者將在地海鮮結合創意，做出美味、造型可愛的壽司。經專業評審團評審，「吳老鋪手作燒物酒場」獲得壽司達人組「評審特別獎」，金賞由「莞固和食」、「藏漁殿」、「森林敘事」脫穎而出；壽司新星組則由「台北城市科技大學秦子皓、許齡云」、「台北城市科技大學林凱佑、吳彥勳」與「基隆德育護理健康學院魏啟翔、黃思婷」奪得金賞。

活動現場有10家在地壽司名店推出招牌壽司，讓民眾邊品嘗邊投票，選出「舶食日式丼飯串燒」為今天的「壽司人氣賞」。

基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，壽司不僅是基隆美食代表，也是推廣城市觀光的重要元素。「黑白壽司賞」把專業競賽、市集互動與文化相結合，展現基隆的飲食特色與文化創意。基隆市將持續打造「美食＋觀光」雙引擎，讓更多人看見基隆的獨特的海洋美食之都。

市府推出線上版「壽司地圖」引導民眾深入探索基隆在地壽司名店，從活動7月1日至今，累積超過6萬人次，系列活動「吃壽司・拿好碟」持續至9月底，至指定合作壽司店消費完成打卡，即可兌換限量設計款壽司碟。

選手在基隆城際轉運站手作壽司，展現實力與創意。（記者盧賢秀攝）

