國立高中改隸市立？ 南一中、南女中校長這麼說

中央財源被迫大幅縮減，衝擊國立學校未來是否改屬直轄市轄管。圖為台南一中校園。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/20 20:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨與民眾黨聯手強力通過修正《財政收支劃分法》，導致中央財源大幅縮減，「荷包」被迫大失血，也引發中央與地方事權重新調整的爭議。國立高中是否下放直轄市成為焦點，校長們普遍認為不宜貿然決策。

台南一中校長廖財固認為，教育當以學生受教權與教育平權等角度思考，以台南市目前財政條件與8年前六都改隸的狀況，直轄市政府財政若還不足以支持目前高級中等學校，改隸前直屬國教署的經費。若貿然改隸將造成學校經費短缺，直接影響學生受教權，更可能影響台南學生原本就與其他直轄市競爭力的落差，需要再審慎評估，在做好完整配套前不宜貿然實施。

請繼續往下閱讀...

台南女中校長洪慶在說，是否改隸市立高中，是中央與直轄市政府決定，身為高中校長無從說讚成或反對，會依循政策而治校。但是他個人希望，如果改隸為台南市立高中，希望教育局能設有高中職專屬業務科，或專責單位，以便於規劃與處理與國中小教育有很大差異性的高中職教育，並且中央政府應將所有經費補助到位，讓原有國立高中職能繼續以原有規模發展，甚至台南市應投入更多資源，發展出有台南府城的地方特色教育。

台南市長黃偉哲今天受訪說，承接國立學校單位估計上百億元，經費龐大估計超出地力負擔能力，而且「學校沒有意願，我們也不願意，何必強人所難」對改隸一事持保留態度。

教育部國教署則說，考量財政收支劃分法修正後，中央經常性收入將減少，地方財源結構與比例已有調整，「教育部將持續與台南市政府進行教育部主管國、私立高中改隸、移轉之協商」；學校改隸、移轉前，仍屬教育部主管，其權利義務均維持現況，不影響學生權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法