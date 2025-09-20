為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國立高中改隸市立？ 南一中、南女中校長這麼說

    中央財源被迫大幅縮減，衝擊國立學校未來是否改屬直轄市轄管。圖為台南一中校園。（記者洪瑞琴攝）

    中央財源被迫大幅縮減，衝擊國立學校未來是否改屬直轄市轄管。圖為台南一中校園。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/20 20:44

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨與民眾黨聯手強力通過修正《財政收支劃分法》，導致中央財源大幅縮減，「荷包」被迫大失血，也引發中央與地方事權重新調整的爭議。國立高中是否下放直轄市成為焦點，校長們普遍認為不宜貿然決策。

    台南一中校長廖財固認為，教育當以學生受教權與教育平權等角度思考，以台南市目前財政條件與8年前六都改隸的狀況，直轄市政府財政若還不足以支持目前高級中等學校，改隸前直屬國教署的經費。若貿然改隸將造成學校經費短缺，直接影響學生受教權，更可能影響台南學生原本就與其他直轄市競爭力的落差，需要再審慎評估，在做好完整配套前不宜貿然實施。

    台南女中校長洪慶在說，是否改隸市立高中，是中央與直轄市政府決定，身為高中校長無從說讚成或反對，會依循政策而治校。但是他個人希望，如果改隸為台南市立高中，希望教育局能設有高中職專屬業務科，或專責單位，以便於規劃與處理與國中小教育有很大差異性的高中職教育，並且中央政府應將所有經費補助到位，讓原有國立高中職能繼續以原有規模發展，甚至台南市應投入更多資源，發展出有台南府城的地方特色教育。

    台南市長黃偉哲今天受訪說，承接國立學校單位估計上百億元，經費龐大估計超出地力負擔能力，而且「學校沒有意願，我們也不願意，何必強人所難」對改隸一事持保留態度。

    教育部國教署則說，考量財政收支劃分法修正後，中央經常性收入將減少，地方財源結構與比例已有調整，「教育部將持續與台南市政府進行教育部主管國、私立高中改隸、移轉之協商」；學校改隸、移轉前，仍屬教育部主管，其權利義務均維持現況，不影響學生權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播