    首頁　>　生活

    北門雙春野生文蛤爆量 百餘遊客購票入園挖寶

    台南北門雙春濱海遊憩區今天（20日）有100多位遊客買門票進場，搶挖野生文蛤。（記者楊金城攝）

    台南北門雙春濱海遊憩區今天（20日）有100多位遊客買門票進場，搶挖野生文蛤。（記者楊金城攝）

    2025/09/20 20:41

    〔記者楊金城／台南報導〕不只是來觀光，更重要的是體驗挖野生文蛤的樂趣。台南北門雙春濱海遊憩區今天（20日）有100多位遊客買門票特地來挖野生文蛤，收穫5台斤稀鬆平常，大又肥美，1台斤野生文蛤市價要220、230元，遊客喊賺到了！

    北門雙春海岸線最近出現爆量野生文蛤，吸引當地、嘉義布袋漁民前來沙灘挖文蛤賺外快，消息不脛而走，吸引許多遊客甘願買門票加入體驗。

    北門雙春海岸線位在八掌溪與急水溪出海口間，約有6公里長沙灘。雙春濱海遊憩區指出，今年丹娜絲風災後，沙灘不知為何爆出大量野生文蛤，一傳十，十傳百，愈來愈多人來挖文蛤。

    雙春濱海遊憩區以紅樹林生態、夕陽美景聞名，遊客有些從高雄、台南、雲林特地前來雙春挖野生文蛤，鐵耙、鏟子、水桶等工具一應俱全，專業漁民挖撈文蛤更專業，沙灘上人氣熱滾滾，眾人分散找尋野生文蛤，樂趣橫生。

    野生文蛤大多體型約10元硬幣以上，也有不少50元硬幣大小的。謝姓遊客說，野生文蛤躲在5到10公分深的沙灘下，帶著孩子來體驗挖文蛤，非常好玩，比七股海鮮節著名的觀光赤嘴園挖赤嘴仔（文蛤的一種）還有趣，並能了解海洋、紅樹林生態，即使遠道而來也不虛此行。

    台南文蛤養殖戶說，野生文蛤因一天有2次海水漲退潮，比文蛤池人工飼養的生長快速，味道鮮美。

    到北門雙春濱海遊憩區挖野生文蛤，收穫滿滿的不只是文蛤，還有童趣。（記者楊金城攝）

    到北門雙春濱海遊憩區挖野生文蛤，收穫滿滿的不只是文蛤，還有童趣。（記者楊金城攝）

