    首頁　>　生活

    足球飛上天！彰化市無人機足球賽 24隊酷炫較勁

    彰化市長林世賢和小朋友一起體驗無人機足球操作。（彰化市公所提供）

    彰化市長林世賢和小朋友一起體驗無人機足球操作。（彰化市公所提供）

    2025/09/20 20:17

    〔記者湯世名／彰化報導〕足球也能「用飛的」？無人機化身小小足球員，衝撞、進球，熱血又刺激的彰化市「彰化教育科技盃-無人機足球公開賽」，20日起一連2天在國立彰化女中活動中心酷炫舉行；首日為「活動體驗日」，開放讓數十位小朋友體驗讓足球飛的樂趣，明天（21日）將進行刺激正式的公開賽。

    此一難得一見的無人機足球公開賽，是由彰化市公所與台北市電腦商業同業公會聯合主辦，奧斯丁國際有限公司承辦，同時由中華國際無人機旅遊協會、S4A中華開放自造協會以及彰化縣看見彰化公益發展協會等單位協辦。

    本次賽事分2大組別，首先是無人機足球賽，依程度劃分新手組與菁英組，共有24支隊伍同場競技，現場緊張刺激、氣氛高漲。另一方面，為了讓更年幼的孩子也能接觸科技，特別規劃「小飛球組」，邀請共3隊的國小二年級及幼兒園學童參與，讓孩子從小就在遊戲中培養對無人機的認識與興趣，為科技教育扎下深厚的根基。

    彰化市長林世賢表示，這些年輕選手不僅展現操作技巧，更展現團隊合作與創意能量。奪得名次的隊伍，將於11月代表彰化參加全國賽事，讓全台看見彰化青少年的活力與潛力。他強調「足球也能用飛的！讓孩子從小接觸無人機，從興趣開始，夢想就能起飛。」

    他指出，透過舉辦無人機足球賽，不僅培養孩子對科技的熱情，也讓更多年輕世代看見無人機與人工智慧結合的無限可能。。

    紅色球狀體即為無人機足球。（彰化市公所提供）

    紅色球狀體即為無人機足球。（彰化市公所提供）

