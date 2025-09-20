懸賞10萬引騷動！金頭凱特鸚鵡「小寶」失蹤20天 彰化金馬路突現蹤

小寶飛失至今第20天，有民眾在彰化市金馬路發現其行蹤。（民眾提供）

2025/09/20 19:59

〔記者湯世名／彰化報導〕1隻由顏姓民眾飼養的金頭凱特鸚鵡「小寶」，9月1日在彰化市受驚飛走，20天來下落不明，飼主砸10萬元重金懸賞，不少人搶著尋鳥。昨天（19日）有民眾發現小寶現身彰化市金馬路家樂福附近的樹上，讓顏男相當振奮，呼籲大家幫忙留意，能將小寶帶回到他的身邊，拾獲歸還者絕對重金酬謝10萬元紅包。

顏姓民眾連日來在網路PO文指出，小寶飛失地點在彰化市金馬路二段～三段附近；小寶從小到大如同自己的孩子，失去至今每天心急如焚，請大家幫忙推文分享轉發讓更多人看見，是他與小寶重逢的希望。也由於飼主每天在網路上PO文協尋，有民眾說「彰化人都知道小寶了」，紛紛搶著尋鳥。

連日來有不少民眾協助尋鳥，至今已有10多起尋獲鸚鵡通報案件，但顏姓民眾前往查看後都難掩失望說「不是小寶」；不過昨天接獲最新通報指出，有人在彰化市家樂福金馬路附近樹上發現小寶的蹤跡，還有人清晨5點在金馬路對面的東谷路看到小寶徘徊；由於小寶當初飛失地點就在金馬路上，因此消息可信度相當高，但由於飼主住在南彰化，等到他接獲通報趕往現場時小寶早已不見蹤影。

儘管尚未尋獲小寶，但仍令飼主燃起希望，他呼籲大家幫忙留意，希望有緣人能將小寶帶回到他的身邊。

飼主砸10萬元尋鳥，不少彰化人熱心協尋。（民眾提供）

