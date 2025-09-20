南市圖106週年慶共讀派對 2026本好書1小時內換光光

共讀派對在草坪上展開，親子享受悠閒午後時光。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/20 19:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市圖喜迎106歲生日，永康新總館今天舉辦「Booking Your Time 預閱你的時光」系列活動，熱鬧慶祝，多達2026本的好書交換，1小時內結束，現場還展售文創、美食、小農等產品，還有兒童攝影展，親子共享悠閒午後時光。

市長黃偉哲今天下午前往現場，與大小朋友們互動，他表示，新總圖開幕以來，一直深受歡迎，各地民眾的爭相造訪，體驗不同的建築風格與閱讀氛圍，其實現場無論看書，甚至發呆，都可以讓親子享受快樂時光。

「Booking Your Time 預閱你的時光」為期2天，打造屬於書迷的熱鬧盛會，黃偉哲指出，永康新總館是給全台灣的禮物，在市圖106週年之際，除了與大家一起獻上生日快樂的祝福之外，也歡迎民眾趁著秋高氣爽時，來參與悠閒又熱鬧的系列活動。

在新總館前方閱之森公園登場的「共讀派對」，為系列活的亮點，每日限額53名親子參加，兩天的合計人數，正好象徵市圖已經106歲，舞台上也邀請知名歌手獻唱，暖聲陪伴，民眾暫時放下手機與平板，在柔和音樂旋律中，翻著自己喜歡的書，直呼「真是一大享受」。

民眾隨後進行心得分享，親子們相互交流，感覺一切的節奏都慢下來了，也重新找到閱讀的美好；而一旁的手感生活綠色市集同步展開，由大東橋商圈與日出秧苗團隊號召在地優質店家共襄盛舉，讓大小朋友在書香之外，也能品味、選購喜愛的產品，為知性的氛圍增添趣味。

新總館1樓推出的互動展覽，民眾可透過「16型隱藏蛙格」測驗，發掘自身閱讀性格，大小朋友完成集章，製作書籤，並拿到專屬貼紙，留下獨特回憶；市議員黃肇輝也出席這場閱讀饗宴，與親子們一起同樂。

而新總館地下1樓則有首度舉辦的兒童攝影展，採徵件方式，迴響熱烈，不到3天，就寄來了近百張照片，早已額滿，最後入選42幅，裱框後，精彩呈現；家長們都鼓勵孩子踴躍參加，很高興可透過難得的平台，讓小朋友有機會發表自己的作品，對於活動相當肯定。

展覽由台灣當代攝影協會主辦，理事長是知名的網路旅遊作家「阿春爸」黃郁清，他提到，小朋友的取鏡角度與大人不同，或許比較直觀，甚至缺少構圖元素，但反而凸顯了天真、童趣的一面，成為具有藝術療癒成分的佳作，值得鼓勵，活動持續到本月底，歡迎各界參觀。

好書交換活動迴響熱烈，現場人潮爆滿。（民眾提供）

共讀派對草坪上登場，大小朋友翻閱書籍，享受悠閒午後時光。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲出席活動，走訪綠色生活市集。（記者吳俊鋒攝）

兒童攝影展登場，吸引大小朋友參觀。（記者吳俊鋒攝）

入選兒童攝影展的小朋友，相當開心。（記者吳俊鋒攝）

