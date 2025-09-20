為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    金門外海連2地震 氣象署：能量釋放、持續監測

    金門外海今天上午發生芮氏規模5.0地震，下午又發生規模4.9地震。（擷取自中央氣象署網站）

    2025/09/20 20:27

    〔中央社〕金門外海今天上午發生芮氏規模5.0地震，下午又發生規模4.9地震。中央氣象署表示，這起地震為上午的餘震，而能量蓄積久了就會釋放，將持續監測，民眾也須提高自身防震意識。

    金門外海上午發生芮氏規模5.0地震，屬於歐亞大陸板塊內地震，是氣象署普設地震站後、自1993年以來附近區域觀測到最大地震。

    繼上午的地震之後，根據氣象署網站，金門縣政府東方90公里處，下午4時51分發生芮氏規模4.9地震，地震深度為9.2公里，最大震度金門縣2級。

    氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，附近區域較沒有明顯斷層帶，自1993年在當地密集設置地震站以來，芮氏規模大於3.5以上的地震約12個，因此上午推估可能不會有餘震，即使有也會是小規模。

    吳健富表示，板塊內地震其實數量較少、規模不會那麼大，主要是此區域並非板塊直接碰撞處，但下午這起地震確實是上午的餘震，這也就是地震難預測之處。

    至於金門外海後續是否還會有餘震，吳健富表示，目前無法下定論，將繼續監測。

    對於金門外海單日2起地震，是否屬於正常現象，吳健富表示，「目前真的沒有辦法講說所謂的正常或不正常」。他提到，若從能量釋放角度來看，能量蓄積久了就會釋放、發生地震；但若依據統計資料，近32年來僅12筆資料，因此很難進行科學判斷。

    吳健富強調，氣象署將密集觀測，若有什麼訊息，會再通知民眾做好相關準備，而民眾也須提高自身防震意識。

