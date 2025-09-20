稱只有1事可惜了...英國人玩3天 讚台灣「亞洲最被低估國家」

英國的網友來台灣旅遊，在網路上發文稱台灣是他認為「亞洲最被低估的國家」。圖為台北。（歐新社）

2025/09/20 19:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自英國的網友來台灣旅遊，度過3天美好時光後，在網路上發文表示，台灣是他認為「亞洲最被低估的國家」。他也笑稱只有一點讓他感到惋惜：「真可惜你們喜歡棒球而不是足球。」

原PO英國網友日前在Reddit發文表示，雖然一開始被台灣的濕熱氣候嚇了一跳，也因本地的各種氣味感到衝擊，但在認識更多當地人並一起喝酒聊天後，他發現台灣的文化及生活品質遠超他的預期。他形容台灣的「食物、基礎設施、網路」運行流暢且價格低廉，尤其讓他感到驚訝的是，儘管有語言障礙，當地人依然非常友善、和藹可親。

然而，他也提到唯一的遺憾就是，台灣人偏愛棒球而非足球，但他也笑言「沒有哪個文化是完美的」。

這名英國網友對台灣的大自然景色讚不絕口，並表示他希望能再次造訪，進一步探索更多的徒步路線，和品嚐當地美食。總結時，他衷心地表示：「謝謝台灣，我愛你。」

文章PO出後引發迴響，有台灣網友留言「不敢想像英國人怎麼適應台灣的氣候？我也羨慕你們的天氣，讓你們能常常穿那些時髦的大衣，哈哈」；原PO則回應，其實適應天氣比想像中容易，主要是每棟樓都有冷氣，反而英國其實夏天也很潮濕，但所有基礎設施都是為了保暖而建造的。他還說，台灣到處都有超商，且接受 Apple Pay 想補充水份不成問題。

其他國家網友也紛紛表示：「我愛台灣！比其他地方好太多了」、「值得遊覽的好國家⋯⋯我上星期剛去那裡待了一個星期」、「我在信義區看到許多女孩想成為韓流明星」、「確實是一個特別的地方」、「台灣非常悠閒，人們非常友善。我遇到的幾乎每個人都竭盡全力提供幫助。這裡的食物很棒，鄉村景色也非常美麗。」

還有一名英國網友興奮表示：「兩週後我就要去台灣了，我非常興奮，雖然我不期待潮濕，但我期待美食！」她還說，「這次旅行我可能會汗流浹背，但絕對值得！」

