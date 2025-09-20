為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖「小澄埕市集」週六日開嗨 茶香、美食、音樂+奇幻泡泡秀

    「小澄埕No.168-有件小茶市」市集今明兩天熱鬧登場。（記者劉禹慶攝）

    「小澄埕No.168-有件小茶市」市集今明兩天熱鬧登場。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/20 19:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎澄飯店、澎坊購物休閒廣場共同主辦的「小澄埕No.168-有件小茶市」市集今明兩天下午4點到晚上9點在澎澄後方公園熱鬧舉行，帶來茶香、音樂與美食交織的多重感官體驗。

    「小澄埕No.168-有件小茶市」以茶為主軸，集結澎湖超人氣品牌、茶飲甜品、餐酒名店、療癒選品及餐車美食，更首度邀請台灣知名美食名店前來設攤，人氣排隊名店齊聚。31個攤位，無論是手作小物、文創選品，或是讓人驚豔的特色料理，都吸引不少遊客駐足拍照、打卡品嘗。

    陳光復說，「小澄埕」把島嶼生活與茶文化巧妙結合，讓大家不用遠行就能品味多樣美食、欣賞演出，這場市集也讓文創、青創團隊與手作品牌有了舞台，對活絡地方商機、推廣觀光與文化創意產業都有加分效果。澎澄飯店特別將報廢床單再利用，經過巧思加工，化身為公共藝術展品，別具意義。

    陳光復與攤商寒暄，店家們熱情分享自家特色產品，邀請他試吃。看到澎科大學生設計的澎湖特色胸章，他開心地自掏腰包購買，當場贈送給民眾。

    現場還有結合人聲吟唱、手碟、非洲鼓、澳洲迪吉里度管等元素的音樂演出，以及音樂團體「民生電氣」帶來的精彩表演，還有充滿奇幻氛圍的泡泡秀，大人小孩都沉浸於愉快時光。

    澎湖縣長陳光復參觀小澄埕市集，與宣傳部隊合影。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復參觀小澄埕市集，與宣傳部隊合影。（記者劉禹慶攝）

