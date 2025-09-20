週日北部飆37度 嘉義以南防大雨

週日中南部午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，週日（21日）高溫普遍達35度，北部地區更上看37度，另外受樺加沙颱風外圍雲系影響，部分地區會有些微雨勢，且嘉義以南午後雨勢可能較大，外出活動請多注意天氣變化。

中央氣象署預報，週日基隆北海岸、大台北及花東地區有局部短暫陣雨，桃園及台東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

溫度方面，各地高溫普遍為32至35度，其中北部地區受颱風外圍環流沉降影響，有焚風發生的機率，局部高溫可達36度或37度；澎湖、金門、馬祖多雲時陰短暫陣雨，氣溫26至32度。

颱風動態方面，樺加沙颱風今日上午增強為中度颱風，下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1020公里的海面上，向西北西朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也逐漸擴大，預估接近台灣時強度將達強烈颱風，週一晚上至週二是影響台灣天氣最明顯的時候，請特別留意氣象署颱風資訊。

天氣風險公司指出，下週一樺加沙颱風進入巴士海峽，外圍環流將為東半部地區帶來明顯而持續的降雨，西半部高山地區在稜線附近也會有大量降雨發生，低海拔地區降雨相對少得多，但桃園以北、高雄以南等地也會有間歇陣雨。

下週二樺加沙颱風進入南海，會繼續往西北西方向移動遠離，不過外圍環流仍持續影響台灣，東半部、高屏地區及各地山區都持續有顯著雨勢，桃園以南、嘉義以北的平地區域受山脈屏蔽，大致僅雲量偏多有局部短暫陣雨，預估雨勢不大。

紫外線指數方面，週日各縣市達過量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週日受颱風外圍雲系影響，環境風場逐漸轉為東北風。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

週日各地高溫32至35度，北部地區局部高溫可達36度或37度。（擷取自中央氣象署網站）

週日紫外線指數偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

氣象署指出，下週一晚上至週二是樺加沙颱風影響台灣最明顯的時候。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週日竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

