    首頁　>　生活

    總統府假日開放參觀 賴清德與民眾合影還送這零食

    總統賴清德出席總統府假日大開放送乖乖，與民眾合影。（總統府提供）

    總統賴清德出席總統府假日大開放送乖乖，與民眾合影。（總統府提供）

    2025/09/20 18:42

    〔記者蘇永耀／台北報導〕配合全國古蹟日，總統府今（20）日起每月一次假日重新開放參觀，總統賴清德下午特別參觀由文化部策劃的首檔台灣漫畫特展「Vol. 1 武俠篇：沾水筆下的武林」，邀請國內外訪客一起來到總統府，一窺台灣漫畫的歷史脈絡與創作精華所呈現的豐富與多樣性。總統還贈送來參觀民眾「乖乖」零食，還一起合影，一起度過輕鬆愉快的週末。

    賴清德在總統府秘書長潘孟安陪同下，到總統府敞廳發送限量版「總統府紀念版乖乖」，歡迎來府參觀民眾，與大家親切互動；隨後在文化部次長李靜慧及策展人翁稷安的導覽下，聆聽「Vol. 1 武俠篇：沾水筆下的武林」的策展設計理念及展品介紹。

    這次特展是「台灣漫畫系列展」的首檔展覽，將帶領民眾走進揮灑在沾水筆下的台灣江湖世界，以不同世代、不同風格的漫畫作品，呈現出台灣漫畫家豐沛的創作能量與獨特視野，讓大家從欣賞過程中重拾閱讀漫畫的熱血與感動。

    目前總統府一樓展區除了展出「Vol. 1 武俠篇：沾水筆下的武林」特展，也有「民主方舟：台灣永續前行」常設展，下半年度尚有10月18日、11月1日及12月6日等假日參觀活動，歡迎國內外訪客蒞臨參觀，近距離認識這棟見證歷史的建築，也落實民主時代下「人民的總統府」精神。

    賴清德出席總統府假日大開放與民眾寒暄互動。（總統府提供）

    賴清德出席總統府假日大開放與民眾寒暄互動。（總統府提供）

