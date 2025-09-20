為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    豐原豐洲路、仁洲街、文賢街斑馬線過長 議員憂銀髮族卻步

    台中市豐原區豐洲路、仁洲街、文賢街五岔路口，遭質疑斑馬線過長，未設置行人庇護島。（記者張軒哲攝）

    台中市豐原區豐洲路、仁洲街、文賢街五岔路口，遭質疑斑馬線過長，未設置行人庇護島。（記者張軒哲攝）

    2025/09/20 18:52

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區豐洲路與仁洲街、文賢街口是一處五岔路口，台中市交通局近日委託廠商劃設綠色斑馬線，結果竟然只劃一半，令人傻眼。民眾在網路指出，該處為五岔路口，之前斑馬線只劃一半雖已完成，行人穿越線卻沒有退縮、沒有行人庇護島，險象環生。

    豐洲路與仁洲街、文賢街口，原本道路皆有斑馬線，日前交通局派員將舊斑馬線塗掉，改劃設綠色斑馬線，但豐洲路口的綠色斑馬線竟只劃了一半，十分離譜。市議員陳清龍接獲民眾陳情到場會勘，交通局回應指出，廠商照舊圖施工，才出現如此情況，近日有豐原民眾指出，斑馬線劃好之後，實在太長了，萬一行人穿越到一半變成紅燈，沒有行人庇護島，銀髮族步伐慢，看到斑馬線這麼長，根本不敢穿越。

    交通局指出，豐洲路與文賢街口的「行穿線」，原於兩路口交會處互相連接，市府因應民眾需求，將文賢街口的「行穿線」退縮時，未相對應將豐洲路上的「行穿線」延伸銜接，導致行穿線不完整，造成行人不便，該處綠斑馬線已於9月2日補繪完成，會針對民眾意見再進一步了解。

