    首頁　>　生活

    「樺加沙」開眼了！9/21白天發海警、晚間陸警 影響最劇烈時間曝

    樺加沙的颱風眼已清晰可見。（取自氣象署官網）

    樺加沙的颱風眼已清晰可見。（取自氣象署官網）

    2025/09/20 18:24

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中度颱風樺加沙颱風眼越來越清晰！中央氣象署預報，樺加沙仍會持續增強，下週一（22日）將增強為強烈颱風，並在下週一晚間到下週二影響台灣最劇烈。氣象署預計明天白天發布海上颱風警報、晚上到深夜發布陸上警報。

    氣象署預報員劉沛滕表示，樺加沙颱風在今天下午持續增強，且出現了颱風眼，這是中度颱風到強烈颱風的特徵，且暴風半徑擴大到220公里，下週一變成強颱時暴風半徑更會擴展到300公里，外圍環流也相當寬廣，雖然它從巴士海峽通過，但外圍環流仍會影響大台北、宜蘭和花蓮。

    劉沛滕表示，目前預測在下週一下半天到下週二（23日）是樺加沙颱風影響最劇烈的時候，屆時東半部、恆春半島和高屏山區雨勢最大，會有豪雨以上等級的降雨，雨量會很驚人，其它地方也會有大雨等級的降雨。

    「樺加沙預計要在下週三（24日）清晨才會逐漸遠離，但各地仍有風雨」，劉沛滕說，但即使颱風遠離，但水氣仍多，會一直持續到下週四（25日），迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨，東北部及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

    劉沛滕提醒，明天氣象署發布颱風警報以後，各地陣風、風浪就會持續變強，包括東部和西部都是，提醒就不要再去海邊或山上了，且會持續增強。另外，明天北部地區、後天（22日）中部地區有焚風發生的機率，局部高溫可達37度左右。

    樺加沙颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    樺加沙颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢圖。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢圖。（氣象署提供）

