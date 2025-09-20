為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中「曼哈頓懸日」雲層攪局！天橋卡位民眾嘆：明年再約

    英才路天橋上約60多名民眾舉傘等候，最後依舊看不見「金黃夕陽框景」。（民眾提供）

    英才路天橋上約60多名民眾舉傘等候，最後依舊看不見「金黃夕陽框景」。（民眾提供）

    2025/09/20 18:33

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市9月18日到20日連續3天上演浪漫奇景「曼哈頓懸日」，前兩天午後雷雨打亂民眾賞景計畫，寄望今天最後一天能一睹夕陽緩緩沉入街廓、形成「金黃畫框」的夢幻時刻，結果雲層太厚，只留下人潮與嘆息聲。

    「曼哈頓懸日」源自紐約，以夕陽落在街道兩側高樓間的壯麗景觀聞名，當整條街道被金光框住時，畫面如同電影場景。今年台中依據氣象條件推算，公益路（民權路以西）正好迎來同樣奇景，最佳觀賞時段分別落在18日到20日傍晚5點半左右。消息一出，立刻吸引許多「追日族」準備卡位拍照，甚至有攝影社團提前號召。

    然而，前兩天的午後雷雨打亂民眾賞景計畫，不少人撐著傘、帶著專業相機，卻只能望天興嘆，今天來到最後一天，沒有午後雨水攪局，但厚厚的雲層牢牢擋住夕陽，公益路與英才路天橋上約60多人撐傘等候，望著街道盡頭，依舊無緣「金黃夕陽框景」。

    不少人苦笑，「等了三天還是槓龜！」還有人無奈地說，「只好等明年了。」雖然少了「曼哈頓懸日」美景，但整齊站滿天橋的隊伍也成為另類風景。警方因應可能人潮，規劃警力與義交於公益路沿線及周邊五處路口加強疏導。

    警方忙著在路口維持交通。（民眾提供）

    警方忙著在路口維持交通。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播