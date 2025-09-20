台中「曼哈頓懸日」雲層攪局！天橋卡位民眾嘆：明年再約

英才路天橋上約60多名民眾舉傘等候，最後依舊看不見「金黃夕陽框景」。（民眾提供）

2025/09/20 18:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市9月18日到20日連續3天上演浪漫奇景「曼哈頓懸日」，前兩天午後雷雨打亂民眾賞景計畫，寄望今天最後一天能一睹夕陽緩緩沉入街廓、形成「金黃畫框」的夢幻時刻，結果雲層太厚，只留下人潮與嘆息聲。

「曼哈頓懸日」源自紐約，以夕陽落在街道兩側高樓間的壯麗景觀聞名，當整條街道被金光框住時，畫面如同電影場景。今年台中依據氣象條件推算，公益路（民權路以西）正好迎來同樣奇景，最佳觀賞時段分別落在18日到20日傍晚5點半左右。消息一出，立刻吸引許多「追日族」準備卡位拍照，甚至有攝影社團提前號召。

然而，前兩天的午後雷雨打亂民眾賞景計畫，不少人撐著傘、帶著專業相機，卻只能望天興嘆，今天來到最後一天，沒有午後雨水攪局，但厚厚的雲層牢牢擋住夕陽，公益路與英才路天橋上約60多人撐傘等候，望著街道盡頭，依舊無緣「金黃夕陽框景」。

不少人苦笑，「等了三天還是槓龜！」還有人無奈地說，「只好等明年了。」雖然少了「曼哈頓懸日」美景，但整齊站滿天橋的隊伍也成為另類風景。警方因應可能人潮，規劃警力與義交於公益路沿線及周邊五處路口加強疏導。

警方忙著在路口維持交通。（民眾提供）

