    台鐵票價調漲 議員抱怨桃園敬老愛心卡補助未跟進調整

    台鐵票價從6月23日起調漲，但桃園市「敬老愛心卡」仍維持單趟補助30元，引起藍綠議員不滿。（記者謝武雄攝）

    2025/09/20 18:35

    〔記者謝武雄／桃園報導〕配合台鐵票價從6月23日起調漲26.8％，台中市政府針對敬老愛心卡補助單趟搭乘台鐵也從30元增至45元，但桃園仍維持30元不動，多位議員要求桃園市政府跟進。社會局長陳寶民表示，經評估約需增加2000萬元經費，由於該預算屬於非法定福利，審計單位盯得很緊，目前暫未考量。

    陳寶民說，敬老愛心卡每月補助800點，較雙北480點優厚，另台鐵單趟補助30元，1年約4600萬元預算，若增加至45元，另增2000萬元，考量敬老愛心卡也提供243條國道客運路線，北可達基隆、南到竹東，相較台鐵只補助桃園市境內更方便。

    他說，目前敬老愛心卡提供國道客運路線搭乘每年增加1億元經費，愛心計程車補助每年1.5億元，明年提供騎乘YouBike 2.0E前1小時由市府補貼，也要500多萬元，由於涉及預算財源份配，將衡酌整體財務狀況考量是否提高補助。

    議員黃婉如表示，目前六都敬老愛心卡，除台南外其他五都都有補助搭乘台鐵（單趟），台北150元、高雄50元，其餘新北、桃園、台中都是30元，但台鐵票價一漲，台中立刻因應調整，希望桃園跟進；議員陳韋曄也認為，台鐵票價調漲快3成，目前30元單趟補助明顯不夠用，市府應該要建立類似因應物價的調漲機制。

    議員黃敬平說，敬老愛心卡去年編列3.9億元，今年4.5億元，市府應及早調整才能於年底前審查預算，請市府不要以滾動檢討帶過，才能真正發揮社會福利的價值。

