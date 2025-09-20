彰化鹿港今晚9點「送肉粽」 生肖屬鼠迴避

鹿港今晚9點「送肉粽」，送煞路線公布。（翻攝東興宮臉書官網）

2025/09/20 18:16

〔記者湯世名／彰化報導〕生人迴避！農曆7月關鬼門前夕，彰化縣鹿港鎮東興宮將於今天（20日）晚間9點舉辦「送肉粽」科儀，全程將徒步行進，沿途將有10多間宮廟神明壓煞，一路將煞氣送往彰濱出海口，宮廟還公布今天犯沖生肖為鼠，呼籲屬鼠的民眾儘量避開，以免犯沖。

這場送煞科儀將於今晚9點開始，送煞路線為鹿港鎮八德路出發後，沿途行經崇文路後右轉永康路，遇到海浴路右轉，再左轉彰濱五路，最終送煞到出海口化煞。東興宮並協請各友宮協助送煞，還呼籲民眾儘量避開上述路段。

東興宮人員表示，當事人是一名青年人，事情發生了就要趕快處理；他們已提前在沿線的樹木、電桿上張貼符咒，若沿線居民有需要也可親自來東興宮領取符咒。

「送肉粽」又名「送吊煞」，是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗，為讓亡者安息、避免居民不安，當地人會請法師將繩索或固定的物品，送到海邊或是河流出海口焚燒掉，答驅邪送煞之效。宗教界人士強調，此儀式主要是安定人心，不用過於恐慌。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

