以澎湖天后宮為起點 全國古蹟日博覽會登場 李遠提巴黎聖母院修復觸動人心

全國古蹟日登場，文化部長李遠（中）與「人間國寶」藝師陳嬿朱（左二）、洪平順（左三）、施鎮洋（左六）、彭繡靜（左七）等人共同揭開序幕。（文資局提供）

2025/09/20 18:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025全國古蹟日博覽會今、明兩天在文化部文化資產園區登場，全國22縣市政府共同設攤參展，串連藝文展演節目與體驗活動，開幕式以國定古蹟「澎湖天后宮」為起點，象徵台灣開台歷程的見證者。文化部長李遠分享訪歐參觀巴黎聖母院的心得，強調「沒有了古蹟，大家只能活在一個沒有歷史的土地上！」

今年全國古蹟日博覽會以「文資有聲‧時代共語」為題，連結文化資產經由與人互動所產生的聲音或故事，傳達文化資產不僅可看見也可被「聽見」，開幕啟動畫面以「澎湖天后宮」做為文化記憶的源頭，開幕表演邀請「小金枝歌劇團」、「劉麗麗舞蹈團」，共演一場跨越時代與文化的精彩演出。

文化部長李遠指出，巴黎聖母院於2019年遭遇大火，去年完成部分修復後對外開放，巴黎市政府將修復的過程、材料等製作成教材，成為工程圍籬的一部分，讓他深刻體會古蹟的脆弱，法國傾全國之力修復，是因為古蹟承載著國家、城市、所有人民走過的歷史及回憶。

李遠表示，台灣歷經政權更迭留下的許多建築，例如日本建築的圍牆外是眷村，不同時代所留下的建築風貌，形塑台灣獨有的文化，為了保留歷史記憶，政府持續編列許多預算進行文化資產保存修復、再造歷史現場，今年風災、雨災過後，文化部爭取2.94億元特別預算，加速協助南部受創地區的古蹟修復重建；他也強調，人間國寶及所有傳統文化保存者的技藝，文化部會努力傳承，努力保護歷史及傳統。

今年博覽會中，文資局規畫5場手作工坊及3場主題講座，提供體驗製香、木榫及摺紙等傳統工藝，並邀請傳統彩繪師許良進暢聊古蹟修復、霧峰林家宮保第園區董事長林俊明及布袋戲偶頭雕刻師賴泳廷分享戲臺下的聲音，21日有「文化保溫瓶」創辦人李依倪分享與眷村的共生記憶。

今年活動特別製作6集Podcast節目「我是一棟建築」，藉由不同專家、來賓與節目主持人的對談，探討文化資產及地方歷史背後的故事，園區第二天有「陳錫煌傳統掌中劇團」Ｘ「A-Sheng阿聖」，以嗩吶主要樂器結合傳統掌中劇與現代音樂表演。

文化部長李遠（中）參觀2025全國古蹟日博覽會的「南投故事館」。（文資局提供）

