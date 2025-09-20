錯過再等一年！苑裡「鬼門關夜市」霸氣開張 400攤美食越晚越熱鬧

苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」開市啦！今年有約計400攤商參與，吃喝玩樂應有盡有。（民眾提供）

2025/09/20 17:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一年一度的苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」開市啦！今年有約計400攤商參與，吃喝玩樂應有盡有，夜市範圍的中山、世界、和平路從今天下午4點許陸續湧入逛夜市的人潮，預計越晚越熱鬧，市公所也請用路人依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全。

苑裡鎮「鬼門關夜市」於每年農曆7月29日舉辦，行之有年，緣起於苑裡市場攤商於農曆七月忙於服務民眾普度所需，無暇於中元節當天祭拜好兄弟，只能趁鬼門關前生意告一段落，才得以辦理普度，邀來歌舞表演。隨著市場普度越辦越熱鬧，人潮聚集，而吸引攤商前往擺攤而成。

「鬼門關夜市」1年只有1天，經網路媒體宣傳，近年來吸引大批外來遊客體驗，夜市規模也越來越大，今年有約計400攤商參與。今天中午過後，攤商陸續進駐，下午4點許，逛夜市的人潮也出現，雖一度飄雨，但隨著夕陽露出，預計越晚越熱鬧。

鎮公所也公告市區中山路段（世界路口至和平路口）、世界路段（中山路口至和平路口）、和平路段（中山路口至世界路口）自今晚24時止實施交通管制，請用路人配合提前改道，依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全。

攤商忙得不亦樂乎。（民眾提供）

苗栗苑裡「鬼門關夜市」開市啦，錯過再等一年。（民眾提供）

