為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    錯過再等一年！苑裡「鬼門關夜市」霸氣開張 400攤美食越晚越熱鬧

    苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」開市啦！今年有約計400攤商參與，吃喝玩樂應有盡有。（民眾提供）

    苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」開市啦！今年有約計400攤商參與，吃喝玩樂應有盡有。（民眾提供）

    2025/09/20 17:48

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕一年一度的苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」開市啦！今年有約計400攤商參與，吃喝玩樂應有盡有，夜市範圍的中山、世界、和平路從今天下午4點許陸續湧入逛夜市的人潮，預計越晚越熱鬧，市公所也請用路人依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全。

    苑裡鎮「鬼門關夜市」於每年農曆7月29日舉辦，行之有年，緣起於苑裡市場攤商於農曆七月忙於服務民眾普度所需，無暇於中元節當天祭拜好兄弟，只能趁鬼門關前生意告一段落，才得以辦理普度，邀來歌舞表演。隨著市場普度越辦越熱鬧，人潮聚集，而吸引攤商前往擺攤而成。

    「鬼門關夜市」1年只有1天，經網路媒體宣傳，近年來吸引大批外來遊客體驗，夜市規模也越來越大，今年有約計400攤商參與。今天中午過後，攤商陸續進駐，下午4點許，逛夜市的人潮也出現，雖一度飄雨，但隨著夕陽露出，預計越晚越熱鬧。

    鎮公所也公告市區中山路段（世界路口至和平路口）、世界路段（中山路口至和平路口）、和平路段（中山路口至世界路口）自今晚24時止實施交通管制，請用路人配合提前改道，依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全。

    攤商忙得不亦樂乎。（民眾提供）

    攤商忙得不亦樂乎。（民眾提供）

    苗栗苑裡「鬼門關夜市」開市啦，錯過再等一年。（民眾提供）

    苗栗苑裡「鬼門關夜市」開市啦，錯過再等一年。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播