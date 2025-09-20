為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開眼了！樺加沙颱風眼、紮實結構曝光 「挑戰今年最強颱風」

    雲圖上可以看到「樺加沙」雲捲型態的風眼，以及紮實的結構。（取自「台灣颱風論壇」）

    雲圖上可以看到「樺加沙」雲捲型態的風眼，以及紮實的結構。（取自「台灣颱風論壇」）

    2025/09/20 18:01

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風持續增強！目前已經達到中颱等級，雲圖上已經可以看到雲捲型態的風眼，及核心環流結構紮實渾圓，預計威力將逐漸提升，可能達到強颱門檻；氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，應該是準備挑戰今年最強颱風了，雲圖上已經開始有那個影子，「沒有直撲台灣真的是祖上積德，但港澳麻煩八成是大了。」

    氣象署今日表示，若未來預測無特殊變化，氣象署預估最快將在明（21日）早發布海上警報，入夜前後發布陸上警報。氣象署也在粉專發文表示，因為環境非常適合它長大，預計未來72小時之內將長成強烈颱風，「好像一陣子沒有範圍這麼大的颱風了，上一個是2024年的康芮颱風」。

    氣象署提醒，儘管颱風直接登陸的機會不高，但其造成風雨影響仍是不容忽視。

    「台灣颱風論壇」也在Threads上發文表示，樺加沙加速中，路線沒變，但時程提早半天，離台灣最近的時候提前到週一晚上到週二白天。「另外就是，這傢伙應該是準備挑戰今年最強颱風了，雲圖上已經開始有那個影子，沒有直撲台灣真的是祖上積德，但港澳麻煩八成是大了。」

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播