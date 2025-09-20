開眼了！樺加沙颱風眼、紮實結構曝光 「挑戰今年最強颱風」

雲圖上可以看到「樺加沙」雲捲型態的風眼，以及紮實的結構。（取自「台灣颱風論壇」）

2025/09/20 18:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風持續增強！目前已經達到中颱等級，雲圖上已經可以看到雲捲型態的風眼，及核心環流結構紮實渾圓，預計威力將逐漸提升，可能達到強颱門檻；氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，應該是準備挑戰今年最強颱風了，雲圖上已經開始有那個影子，「沒有直撲台灣真的是祖上積德，但港澳麻煩八成是大了。」

氣象署今日表示，若未來預測無特殊變化，氣象署預估最快將在明（21日）早發布海上警報，入夜前後發布陸上警報。氣象署也在粉專發文表示，因為環境非常適合它長大，預計未來72小時之內將長成強烈颱風，「好像一陣子沒有範圍這麼大的颱風了，上一個是2024年的康芮颱風」。

氣象署提醒，儘管颱風直接登陸的機會不高，但其造成風雨影響仍是不容忽視。

「台灣颱風論壇」也在Threads上發文表示，樺加沙加速中，路線沒變，但時程提早半天，離台灣最近的時候提前到週一晚上到週二白天。「另外就是，這傢伙應該是準備挑戰今年最強颱風了，雲圖上已經開始有那個影子，沒有直撲台灣真的是祖上積德，但港澳麻煩八成是大了。」

