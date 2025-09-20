為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    200親子齊聚台東太平溪彩繪風箏 親近自然愛護水資源

    縣府與諸多單位舉行風箏著色活動，讓縣民體會到保護水源保、養灘結合娛樂，並行環保宣導。（台東縣政府提供）

    2025/09/20 17:36

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府主辦、台東市公所、豐安與豐榮里辦公處協辦「藝童永續水資源」親子活動，今天在太平溪康樂橋下游右岸高灘地草地廣場登場，吸引超過200名親子參加，小朋友熱情彩繪風箏，同時宣導愛護太平溪水資源，藉由活動將保護水資源、愛護環境的理念深植每個兒童心中。

    活動由建設處長蔡勝雄、水利署第八分署長郭建宏、市公所專員張燕堂、豐安里長陳進丁、豐榮里長施皓軒、豐樂里長鄧弘明、自強里長吳秋蘭、東海里長吳信億等嘉賓一同參與。

    建設處說，感謝經濟部水利署第八河川分署經費贊助，宣導水資源重要性。地點挑選在太平溪高灘草地，讓孩子近距離看看生活周遭的太平溪樣貌，體會在大自然環境下彩繪風箏，將太平溪景象融入，學習愛護水資源知識。現場也安排樂團表演與小丑爸爸等表演，小朋友可將彩繪風箏帶回家，享受親子同樂。

    建設處長蔡勝雄指出，自110年一路通工程開始，將太平溪導入公私協力認養維護概念，首例是馬蘭橋頭上游旁的光明公園，由光明里長曾淑美帶領志工維護迄今，馬蘭橋下游高灘草地球場則由中油公司東區營業處員工今年認養維護。

    今日場地太平溪高灘草地是去年完成，縣府河川巡防員也多次巡視，附近民眾自發性幫忙撿維護，同時呼籲鄉親，留下好風景垃圾帶著走，一起維護美好環境。

    縣府與諸多單位舉行風箏著色活動，讓縣民體會到保護水源保、養灘結合娛樂，並行環保宣導。（台東縣政府提供）

