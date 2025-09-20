為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖師生走進海巡 體驗營「知海、近海、親海」

    海洋學生體驗營，邀請白沙國中師生體驗。（第七岸巡隊提供）

    海洋學生體驗營，邀請白沙國中師生體驗。（第七岸巡隊提供）

    2025/09/20 17:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊為推廣「向海致敬」政策，今（20）日在澎湖舉辦「海洋學生體驗營」，特別邀請白沙國中師生參與，以「深度教育、體驗海巡」為主題，帶領學子親身走進海巡的日常，也培養新生代投入海巡行列，成為守護海洋尖兵。

    活動結合海洋保育與海巡實務，首先安排學員登上100噸級巡防艇進行「海上巡禮」，由艇長與資深幹部現身解說航儀裝備、水砲射擊及勤務執行方式。

    岸巡隊亦規劃勤務觀摩與裝備體驗，學生可實際操作救援沙灘車、電子內視鏡與金屬探測器等科技器材，近距離感受邊境管理與安檢勤務的實際運作，更在現場觀摩偵搜犬查緝過程，深刻體驗海巡同仁守護海疆的工作樣貌。

    第七岸巡隊隊長張維權於結訓典禮中頒發證書，肯定學員們的積極投入。張維權表示，希望透過這樣的體驗營，讓在地學子從小培養海洋保護意識，並了解海巡署守護海洋的使命，進而啟發更多未來的海洋專業人才，共同達成「知海、近海、進海」的願景，與海巡人員一同向海致敬。

    第七岸巡隊長張維權，頒贈結業證書給參加學子。（第七岸巡隊提供）

    第七岸巡隊長張維權，頒贈結業證書給參加學子。（第七岸巡隊提供）

