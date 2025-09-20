《數碼寶貝》登陸八里左岸 沙雕展延長至11/2 加碼親子工作坊

八里城市沙雕展邁入第8年，今年攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，規劃4大章節、22座沙雕及6座光雕，吸引親子及動漫迷朝聖。（記者羅國嘉攝）

2025/09/20 17:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕八里城市沙雕展邁入第8年，今年攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，規劃4大章節、22座沙雕及6座光雕，吸引親子及動漫迷朝聖。市長侯友宜今（20日）前往參觀，並現場宣布將沙雕展延長，從原本的10月12日延長至11月2日，也加碼10月4日、5日、11日共6場次免費的「沙雕師工作坊」。

今年「八里城市沙雕展」首次攜手《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，規劃四大章節，分為「創始之地」、「徽章試煉」、「成長試煉」及「究極對決」，以及22座沙雕及6座光雕。延續去年的小小沙雕師活動，今年「沙雕師工作坊」由專業沙雕師帶領8至15歲孩童動手創作，增添互動與教育價值；由於展覽與報名反應熱烈，侯友宜宣布展期延長至11月2日，並加碼10月4日、5日及11日共6場次工作坊，期望八里城市沙雕展持續成為融合觀光、文化與親子體驗的指標活動。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，八里是新北重要的水岸門戶，市府多年來從河濱整建到觀光轉型，用心讓更多人嚮往並親訪八里，如今八里不僅擁有絕美夕陽與河景，更以國際級沙雕藝術展現藝術與生活的結合。

高灘地工程管理處長黃裕斌表示，沙雕展不僅展現藝術創意，也為地方注入觀光活力，誠摯邀請民眾攜家帶眷走訪八里左岸，欣賞沙雕、享受親子時光，一同成為「被選召的孩子」。如果民眾要前往該地，可搭乘捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園站下車即抵達；或是導航搜尋「八里左岸公園」即可。

市長侯友宜宣布將沙雕展延長，從原本的10月12日延長至11月2日，也加碼10月4日、5日、11日共6場次免費的「沙雕師工作坊」。（記者羅國嘉攝）

八里城市沙雕展今年攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，吸引親子及動漫迷朝聖。（記者羅國嘉攝）

八里城市沙雕展現場規劃沙雕師工作坊，不少親子一同體驗。（記者羅國嘉攝）

八里城市沙雕展今年攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，吸引親子及動漫迷朝聖。（記者羅國嘉攝）

八里城市沙雕展今年攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，吸引親子及動漫迷朝聖。（記者羅國嘉攝）

八里城市沙雕展今年攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，吸引親子及動漫迷朝聖。（記者羅國嘉攝）

八里城市沙雕展今年攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，吸引親子及動漫迷朝聖。（記者羅國嘉攝）

八里城市沙雕展今年攜手經典日系動漫《數碼寶貝》，以「被選召的孩子們」為主題，吸引親子及動漫迷朝聖。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法