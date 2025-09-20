為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南化身「捷克文化亞洲舞台」 波西米亞水晶首度在台灣展出

    《CZECH IN》策展人 Petr Nový （中）向南美館董事長游文玫、館長龔卓軍介紹玻璃展品精密切割技術。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/20 17:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南迎來一場國際文化盛事！「捷克秋日、相遇臺南」系列活動今熱鬧揭幕，透過展覽、電影、音樂、文學、市集等多元形式，讓台南化身「捷克文化亞洲主舞台」。其中，南美館一館率先登場的《CZECH IN | 捷克玻璃工藝創新展》，更是台灣唯一展出，閃耀波西米亞水晶與當代設計之美。

    今（20）日開幕式貴賓雲集，包括捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、捷克中心台北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská）、國立故宮博物院長蕭宗煌、南美館董事長游文玫與館長龔卓軍皆到場。

    Steinke致詞表示，玻璃作品除了展現精緻工藝，更承載著世代間的情感與記憶。台南是台灣經典城市代表，期盼藉由捷克文化交流，讓更多人認識捷克。

    蕭宗煌表示，捷台文化交流有長久歷史，2005年就曾將展覽帶往捷克，今天則在台南迎來捷克玻璃，這是跨越時間的延續。這次展名「CZECH IN」，不僅呼應了觀眾「Check in」台南的旅程，也象徵進入捷克文化的多重面向。

    亞布洛內茨玻璃與珠寶博物館首席策展人 Petr Nový 表示，《CZECH IN》展出分為「起源」與「新時代」兩大單元，帶領觀眾穿越三世紀工藝演變，見證波西米亞水晶如何影響世界，並揭示從傳統工藝到結合奈米技術的當代創新，展現捷克工匠「既傳統又前衛」的精神。此展曾於2022年以歐盟主席國文化巡展身分在西班牙首展，如今首度來到台南，為台灣唯一場次。

    南美館也響應「2025全國古蹟日」，化身為古蹟限定電影院。今晚將播映榮獲奧斯卡最佳外語片的經典電影《遊子》，明（21）日晚間則放映捷克新浪潮名作《嚴密監視的列車》，以黑色幽默呈現戰爭下的小人物故事。

    今晚將壓軸登場的「Cubic Party立方派對」則把古蹟變身舞池，由布拉格國際電音盛事 Lunchmeat Festival 創辦人 Jiří Novák（DJ Kredenc）帶來特別演出，結合電子音樂、前衛視覺與沉浸式裝置，打造一場跨文化的聲光饗宴。

    捷克代表David Steinke（右起）、捷克中心馬凱棠主任，策展人Petr Novy與精典展品合影，應媒體要求「入境隨俗」比讚。（記者洪瑞琴攝）

    《CZECH IN | 捷克玻璃工藝創新展》今日開幕。（記者洪瑞琴攝）

    捷克傳統工藝之美。（記者洪瑞琴攝）

    《CZECH IN｜捷克玻璃工藝創新展》在南美館1館開展。（記者洪瑞琴攝）

