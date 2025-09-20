高雄蟬聯「手搖飲之都」 奶茶節首日狂吸5萬人

高雄奶茶節在大勇路封街舉行，活動現場設置各式奶茶打卡裝置。（記者葛祐豪攝）

2025/09/20 17:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄人愛喝各式手搖飲，今年上半年蟬聯「手搖飲之都」，觀光局主辦的「2025高雄奶茶節」，今（20日）下午起一連兩天於鹽埕區大勇路封街舉行，匯集70攤奶茶與美食品牌，現場擠爆，宛如「奶茶大道」，預估首日人潮上看5萬人。

市長陳其邁現身會場，他表示，高雄手搖飲店有3千家，數量全國最多，尤其鹽埕區「奶茶一條街」是全國一級戰區，要喝好喝、新鮮、不同口味的奶茶就在這裡。陳其邁並攜手法國網紅Anna，選用在地鮮乳、紅豆及芋圓等食材，共同調製限定特調「雄喝飲」，為活動揭開序幕。

高市觀光局長高閔琳說明，今年第二屆高雄奶茶節捲土重來，規模全面升級，涵蓋高雄在地老店、世界金獎好店、網路熱搜名店等；活動也推出「2025 高雄奶茶節」LINE官方帳號（@khmilktea），結合鄰近鹽埕商圈與店家，推出消費集章換好禮，鼓勵遊客品嚐奶茶之餘，也到商圈消費，或前往愛河、駁二、棧貳庫、哈瑪星等地觀光。

今天下午3點多過後，高雄天氣轉陰，但氣溫仍直逼近30度，現場人潮一波波湧入，一些名店攤位前大排長龍，觀光局估計首日人潮上看5萬人。

「老宋飲食店」負責人李小姐分享，今年首度參與高雄奶茶節，推出限定新品「奶茶優格飲」，盼獲得消費者肯定；「壺壺茶」代表人宋先生也說，身為發源於高雄的品牌，能參與家鄉的奶茶盛會深感榮幸。

除了官方版的奶茶節，民間版的鹽埕奶茶節，由在地素人蕭清元創立的「鹽埕研究所」社團發起，今年克服經費、人力因素決定續辦，將邁入第6屆，於10月4日起舉行，並由海青工商學生操刀主視覺設計、雄商學生帶領民眾「盬埕走讀」。

高雄人愛喝各式手搖飲，今年上半年蟬聯「手搖飲之都」。（記者葛祐豪攝）

高雄奶茶節在大勇路封街舉行，宛如「奶茶大道」。（記者葛祐豪攝）

高雄奶茶節現場擠爆。（記者葛祐豪攝）

立委賴瑞隆參加高雄奶茶節，喝起泰式奶茶。（記者葛祐豪攝）

